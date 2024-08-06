Баллистические ракеты KN-23 по Украине могли запускать корейские инженеры: сводка от Свитана

Россия в очередной раз атаковала украинскую столицу баллистическими ракетами. Поскольку с производством собственных у агрессорки есть проблемы, она заручилась поддержкой сомнительных союзников.

Уже не впервые по украинским городам могли работать корейские ракеты. Эти и другие события в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Подробнее Россияне во время обстрела Украины 31 июля использовали ракету КНДР, – Defense Express

Меткая работа ГУР

В Главном управлении разведки подтвердили удар по российскому аэродрому "Морозовск". Известно, что уничтожен один самолет Су-34, два были повреждены, а также ликвидирован склад вражеских боеприпасов.

Эти удары являются эффективными и правильными, однако несколько запоздалыми во времени. Сейчас россияне практически всю авиацию отогнали от границы на расстояние более 300 километров. Если бы мы получили разрешение бить по территории России раньше, было бы уничтожено, по меньшей мере, треть российской боевой авиации,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Сейчас россияне отогнали авиацию, чтобы ее обезопасить, это и уменьшит количество боевых вылетов, что однозначно является плюсом.

Удар по НПЗ

В российских СМИ появилась информация, что в ночь со 2 на 3 августа был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод, что неподалеку от Новороссийска.

Это один из тех НПЗ, что ближе всего расположен к линии фронта. Такие заводы являются основными поставщиками горючего оккупационным войскам.

Сейчас должна стоять задача по уничтожению Новороссийского терминала. 60% российских нефтепродуктов и самой нефти идет через этот терминал. Думаю, этот вопрос будет решаться в ближайшее время,

– добавил Свитан.

Удар баллистикой по Киеву

Вечером 5 августа враг ударил по столице баллистическими ракетами "Искандер" или северокорейскими образцами KN-23.

Отработала противовоздушная оборона, информации о разрушениях и пострадавших нет.

KN-23 – баллистическая ракета малой дальности производства Северной Кореи, длиной 7,5 метров, диаметром 0,95 метра, весом от 3 415 килограммов. При запуске она летит по квазибаллистической траектории и имеет максимальную дальность полета 690 километров. Боевая часть может быть обычная: унитарная, кассетная или ядерная. По оценкам, ее вес не превышает 500 кг.

"Искандер" – точная ракета, а корейским ракетам до точности далеко, к счастью, не попали еще ни в один объект. Вероятно, именно корейские инженеры запускают эти ракеты, пытаются их настроить, проводят так называемые испытания в боевых условиях,

– предположил военный аналитик.