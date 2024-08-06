Вже не вперше по українських містах могли працювати корейські ракети. Ці та інші події в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
Детальніше Росіяни під час обстрілу України 31 липня використали ракету КНДР, – Defense Express
Влучна робота ГУР
В Головному управлінні розвідки підтвердили удар по російському аеродрому "Морозовськ". Відомо, що знищений один літак Су-34, два було ушкоджено, а також ліквідовано склад ворожих боєприпасів.
Ці удари є ефективними і правильними, однак дещо запізнілими в часі. Зараз росіяни практично всю авіацію відігнали від кордону на відстань понад 300 кілометрів. Якби ми отримали дозвіл бити по території Росії раніше, було б знищено, щонайменше, третину російської бойової авіації,
– зауважив полковник ЗСУ в запасі.
Зараз росіяни відігнали авіацію, аби її убезпечити, це і зменшить кількість бойових вильотів, що однозначно є плюсом.
Удар по НПЗ
В російських ЗМІ з'явилася інформація, що в ніч з 2 на 3 серпня був атакований Ільський нафтопереробний завод, що неподалік Новоросійська.
Це один з тих НПЗ, що якнайближче розташований до лінії фронту. Такі заводи є основними постачальниками пального окупаційним військам.
Зараз має стояти завдання із знищення Новоросійського термінала. 60% російських нафтопродуктів і самої нафти йде через цей термінал. Гадаю, це питання буде вирішуватися найближчим часом,
– додав Світан.
Удар балістикою по Києву
Ввечері 5 серпня ворог ударив по столиці балістичними ракетами "Іскандер" або північнокорейськими зразками KN-23.
Відпрацювала протиповітряна оборона, інформації про руйнування та постраждалих немає.
"Іскандер" – точна ракета, а корейським ракетам до точності далеко, на щастя, не потрапили ще в жодний об'єкт. Імовірно, саме корейські інженери запускають ці ракети, намагаються їх налаштувати, проводять так звані випробування в бойових умовах,
– припустив військовий аналітик.