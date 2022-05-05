Удар был мощным: Кириленко показал последствия авиаракетного удара по Краматорску

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко показал видео с последствиями российского авиаракетного удара.

Павел Кириленко отметил, что в Краматорске во время обстрела, который произошел 5 мая, пострадали 25 гражданских.

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Начальник Донецкой ОВА добавил, что, к счастью, обошлось без погибших.

По его словам, такой мощный удар мог нанести гораздо больший ущерб. Однако жители этих домов в большинстве эвакуировались в другие области Украины.

В поврежденных домах проживает не более 10 процентов от привычного количества жителей,

– отметил Павел Кириленко.

"В очередной раз подчеркиваю, и сегодняшний случай это подтверждает: эвакуация спасает жизнь", – добавил Кириленко.

Смотрите видео последствий обстрелов Краматорска

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