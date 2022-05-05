Удар был мощным: Кириленко показал последствия авиаракетного удара по Краматорску
Источник:Павел Кириленко
Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко показал видео с последствиями российского авиаракетного удара.
Павел Кириленко отметил, что в Краматорске во время обстрела, который произошел 5 мая, пострадали 25 гражданских.
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Начальник Донецкой ОВА добавил, что, к счастью, обошлось без погибших.
По его словам, такой мощный удар мог нанести гораздо больший ущерб. Однако жители этих домов в большинстве эвакуировались в другие области Украины.
В поврежденных домах проживает не более 10 процентов от привычного количества жителей,
– отметил Павел Кириленко.
"В очередной раз подчеркиваю, и сегодняшний случай это подтверждает: эвакуация спасает жизнь", – добавил Кириленко.
Смотрите видео последствий обстрелов Краматорска
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