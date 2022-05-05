Павло Кириленко зазначив, що у Краматорську під час обстрілу, який відбувся 5 травня, постраждало 25 цивільних.

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Начальник Донецької ОВА додав, що, на щастя, обійшлося без загиблих.

За його словами, такий потужний удар міг нанести значно більшої шкоди. Проте мешканці цих будинків, в більшості, евакуювалися в інші області України.

У пошкоджених будинках наразі проживає не більше 10 відсотків від звичної кількості мешканців,

– зазначив Павло Кириленко.

"Вкотре наголошую, і сьогоднішній випадок це підтверджує: евакуація рятує життя", – додав Кириленко.

Дивіться відео наслідків обстрілів Краматорська

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