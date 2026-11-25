Российские войска 25 ноября атаковали дроном маршрутный автобус возле села Федоровка Харьковской области. В результате вражеского удара есть жертва и пострадавшие.

Об очередном ударе российских захватчиков сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Что известно об атаке

Российский беспилотник поразил гражданский транспорт прямо на автотрассе в Чугуевском районе.

В результате удара один человек погиб, а еще семь пассажиров получили ранения.

Медики оперативно прибыли на место трагедии и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, что российские военные продолжают целенаправленно наносить удары по пассажирскому транспорту и скоплениям мирных жителей в украинских городах и селах.

Только 24 ноября оккупанты ударили FPV-дроном по рейсовому автобусу в Запорожской области, в результате чего пассажиры получили ранения.

Кроме того, 19 ноября российский дрон попал рядом остановку общественного транспорта в Салтовском районе Харькова, в результате чего ранения получили пять человек.