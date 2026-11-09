Прицельный удар FPV-дроном: в Сумах россияне ранили троих энергетиков

Утром 9 ноября российские войска провели атаку на автомобиль с энергетиками в Сумах. В результате прицельного удара FPV-дрона трое сотрудников получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в компании Укрэнерго, пострадавшие специалисты были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние одного из сотрудников как тяжелое и оказывают всю необходимую помощь.

Что известно о атаке на Сумы

В Укрэнерго отметили, что ремонтные и аварийные бригады ежедневно вынуждены выполнять служебные обязанности под прямой угрозой российских обстрелов.

Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы украинцы имели электроэнергию. И сегодняшний удар – еще одно свидетельство того, какой ценой дается эта работа,

– добавили представители предприятия.



Атака на энергетиков / Укрэнерго

Также ночью россияне обстреляли частный сектор Сум. Загорелся частный жилой дом, спасатели уже ликвидировали пожар.

Атака на Сумы: смотрите видео

Например, 31 октября Оккупанты нанесли удары беспилотниками по предприятиям ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда значительные повреждения получили технологические сооружения, а трое работников были ранены.