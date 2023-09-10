Удар дронами по Киевщине: возросло количество пострадавших и повреждений

В Киевской области возросло количество пострадавших после ночной атаки дронами-камикадзе. Кроме того, увеличилось количество поврежденных объектов.

Так, по состоянию на 14:30 в результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

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В одном из районов Киевской области повреждена сотня домов

Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Другие получили незначительные травмы.

В Киевской ОВА отметили, что возросло количество поврежденных объектов в результате удара оккупантов. В частности, в одном из районов области от взрывной волны повреждены более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках.

Там выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют.

Также взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В основном выбиты окна и двери.

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