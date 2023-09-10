Удар дронами по Киевщине: возросло количество пострадавших и повреждений
Источник:Киевская ОВА
В Киевской области возросло количество пострадавших после ночной атаки дронами-камикадзе. Кроме того, увеличилось количество поврежденных объектов.
Так, по состоянию на 14:30 в результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
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В одном из районов Киевской области повреждена сотня домов
Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Другие получили незначительные травмы.
В Киевской ОВА отметили, что возросло количество поврежденных объектов в результате удара оккупантов. В частности, в одном из районов области от взрывной волны повреждены более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках.
Там выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют.
Также взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В основном выбиты окна и двери.
Ночная атака "Шахедами": подробности
- По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами". Атака российских захватчиков происходила с северного направления (Курск).
- Всего российские военные совершили пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины. Украинским защитникам удалось уничтожить 26 вражеских дронов.
- Во время сбивания "Шахедов" обломки дронов упали в нескольких районах Киева. Так, в Шевченковском районе обломки повредили квартиру в многоэтажке.
- В то же время в Подольском и Святошинском районах большинство обломков упали на открытую территорию. По данным мэра Виталия Кличко, у пострадавшего в Подольском районе острая реакция на стресс.
- В течение сентября это уже шестая атака россиян с помощью дронов-камикадзе.