Так, станом на 14:30 унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога.
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В одному з районів Київщини пошкоджено сотню будинків
Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми.
У Київській ОВА зазначили, що зросла кількість пошкоджених об'єктів унаслідок удару окупантів. Зокрема, в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках.
Там вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають.
Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна і двері.
Нічна атака "Шахедами": подробиці
- За даними Повітряних Сил ЗСУ, вночі 10 вересня російські окупанти атакували "Шахедами". Атака російських загарбників відбувалася з північного напрямку (Курськ).
- Всього російські військові здійснили пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини. Українським захисникам вдалося знищити 26 ворожих дронів.
- Під час збиття "Шахедів" уламки дронів впали в кількох районах Києва. Так, у Шевченківському районі уламки пошкодили квартиру в багатоповерхівці.
- Водночас у Подільському та Святошинському районах більшість уламків впали на відкриту територію. За даними мера Віталія Кличка, у постраждалого в Подільському районі гостра реакція на стрес.
- Протягом вересня це вже шоста атака росіян за допомогою дронів-камікадзе.