Так, станом на 14:30 унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога.

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В одному з районів Київщини пошкоджено сотню будинків

Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми.

У Київській ОВА зазначили, що зросла кількість пошкоджених об'єктів унаслідок удару окупантів. Зокрема, в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках.

Там вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають.

Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна і двері.

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