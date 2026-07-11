Взрослые прикрывали детей своими телами: удары кабов по Сумам запечатлелись на видео

В середине дня 11 июля российские войска провели атаку на Сумы и нанесли авиаудары. Удары пришлись на людные места. Взрослые вместе с детьми падали на землю и прикрывали их своими телами.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент обстрела Сум.

Как люди спасались от обстрела КАБами?

Камеры наблюдения зафиксировали моменты прилетов. На одном кадре видна зона отдыха, где было довольно многолюдно – там находились взрослые и дети. Только что стали слышны звуки приближения авиабомбы и сам удар – люди мгновенно падали на землю, пытаясь укрыться.

В этот момент женщина без раздумий прикрыла ребенка собой, стараясь как можно сильнее защитить его. Другие люди начали разбегаться в более безопасное место, только что после того, как стихли взрывы.

Удар авиабомбами по Сумам: смотрите видео, однако обратите внимание, что оно содержит контент, который может вызвать дискомфорт

Другая камера была установлена в одном из заведений общественного питания. Удар авиабомбами выбил стекла в окнах. Из-за обстрела люди мгновенно ушли подальше от опасного места.

Отметим, что сначала правоохранители сообщили о четырех погибших. Смертельные ранения получили трое мужчин в возрасте 54, 58 и 66 лет, а также 13-летняя девочка. По информации следствия, ребенок вместе с 58-летним мужчиной находился на остановке общественного транспорта во время авиаудара.

Медики пытались спасти мужчину, однако он скончался на месте. Впоследствии стало известно об еще одной жертве атаки – в больнице от полученных травм скончался тяжело раненый мужчина. Таким образом, число погибших возросло до пяти.

По данным прокуратуры, ранения получили 31 человек, среди них трое детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни. В результате взрыва были повреждены семь многоэтажных жилых домов, четыре автомобиля, автозаправочная станция, автосалон, ресторан и гаражный кооператив.