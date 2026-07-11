У мережі з'явилося відео, що зафіксувало момент обстрілів Сум.

Як люди рятувалися від обстрілу КАБами?

Камери спостереження зафіксували моменти прильотів. На одному кадрі видно зону відпочинку, де було досить людно – там перебували дорослі й діти. Щойно стало чути звуки наближення авіабомби й сам удар – люди миттю попадали на землю, намагаючись вберегтися.

У цей момент жінка без роздумів прикрила дитину собою, стараючись якомога сильніше захистити її. Інші люди почали розбігатися в безпечніше місце, щойно стихли вибухи.

Удар авіабомбами по Сумах: дивіться відео, проте зауважте, що воно відтворює чутливий контент

Інша камера була розміщена в одному із закладів громадського харчування. Удар авіабомбами вибив шибки вікон. Через обстріл люди миттю перемістилися подалі від небезпечного місця.

Зауважимо, спочатку правоохоронці повідомили про чотирьох загиблих. Смертельних поранень зазнали троє чоловіків віком 54, 58 і 66 років, а також 13-річна дівчинка. За інформацією слідства, дитина разом із 58-річним чоловіком перебувала на зупинці громадського транспорту під час авіаудару.

Медики намагалися врятувати чоловіка, однак він помер на місці. Згодом стало відомо про ще одну жертву атаки – у лікарні від отриманих травм помер важкопоранений чоловік. Так, кількість загиблих зросла до п'яти.

За даними прокуратури, поранення отримала 31 людина, серед них троє дітей. П'ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, лікарі продовжують боротися за їхні життя. Унаслідок удару пошкоджень зазнали сім багатоповерхових житлових будинків, чотири автомобілі, автозаправна станція, автосалон, ресторан і гаражний кооператив.