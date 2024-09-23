Удар УАБами по Запорожью: спасатели показали видео взрыва и его последствий

Во время вечерней атаки на Запорожье оккупанты ударили по городу УАБами. Это первый такой случай, ранее эти бомбы не долетали до города. Количество раненых возросло, среди них ребенок.

Враг ударил по Запорожью поздним воскресным вечером. О том, что захватчики сбросили именно УАБ, сначала написали мониторинговые каналы, а затем Нацполиция и МВД.

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Количество раненых в Запорожье возросло

22 сентября около 23 часов враг совершил авиаудары по областному центру. В результате атаки предварительно травмированы 9 человек, из них один ребенок. Количество пострадавших выясняется,

– написали в ГСЧС.

Там добавили: спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.

Момент взрыва в Запорожье: смотрите видео от ГСЧС

Повреждены остекление и фасады многоквартирных домов и зданий. Загорелись автомобиль и балкон одной из квартир, спасатели потушили пламя. Также они провели аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.

Последствия удара по Запорожью 22 сентября / Фото ГСЧС

Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекли 47 спасателей и 10 единиц техники. Кроме них, на местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.