Зеленский подтвердил переговоры о ПВО для противодействия межконтинентальным ракетам

Украина активно обсуждает поставки новых систем ПВО, способных защитить от межконтинентальных ракет. Президент призвал к решительным действиям в условиях эскалации со стороны России.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по поставкам новейших систем противовоздушной обороны, способных перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты России. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на видеообращение президента.

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Что известно о системах ПВО для сбивания новых ракет России

Президент выразил благодарность тем странам, которые уже отреагировали на новую волну российских атак, однако отметил, что слова должны быть подкреплены действиями.

В своем обращении он отметил, что министр обороны Украины уже проводит встречи с союзниками для обсуждения конкретных систем ПВО, которые способны защитить страну от новых угроз. Зеленский подчеркнул, что использование Россией других стран для испытания новых ракет является международным преступлением, что должно получить соответствующую реакцию мира.

Президент добавил, что страны, выступающие за сдержанность, должны понять, что Россия лишь эскалирует конфликт, несмотря на призывы к миру.

Поэтому мир должен звучать серьезно в ответ – так, чтобы Путин действительно боялся расширять войну и чувствовал реальные последствия своих поступков. Настоящий мир достигается благодаря силе – не иначе,

– подчеркнул Зеленский.

К тому же Украина проведет экстренное заседание с НАТО 26 ноября для обсуждения удара новой российской ракетой по Днепру. На заседании рассмотрят усиление воздушного щита и оборонных возможностей Украины, а также ограничение возможностей России в производстве оружия.