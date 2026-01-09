Будет доволен, – политолог спрогнозировал реакцию Трампа на новый удар "Орешником"

В ночь на 9 января Россия нанесла удар по Львовской области. Для атаки враг применил ракету "Орешник". Президент США Дональд Трамп может ограничиться заявлением, что это плохо, и не более.

Этот удар вряд ли особо впечатлит американского лидера. Политолог Петр Олещук озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп может воспринять атаку "Орешником" как ответ россиян на его действия, что его боятся.

"Я не уверен, что они сделают вид, что они заметили это все. То есть Трамп может вполне ограничиться заявлениями, что это плохо, и это не приближает мир, но не более. Я не думаю, что это особенно поразит Трампа в этой ситуации", – сказал он.

Как отреагирует Трамп?

Петр Олещук предположил, что вряд ли Трамп считает свои действия противостоянием с Россией. Вероятно, он позиционирует это как демонстрацию силы, не зависимо от того, с кем она ассоциируется.

Очевидно, для Трампа то, что ответ, который предоставили россияне на его действия – это только по Украине. Думаю, для Трампа это тоже будет соответствующий индикатор, с его точки зрения, что его боятся. Он даже будет этим вполне доволен,

– считает политолог.

Что известно об ударе "Орешником" 9 января?