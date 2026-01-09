Цей удар навряд чи особливо вразить американського лідера. Політолог Петро Олещук озвучив 24 Каналу думку, що Трамп може сприйняти атаку "Орешником" як відповідь росіян на його дії, що його бояться.
"Я не впевнений, що вони вдадуть, що вони помітили це все. Тобто Трамп може цілком обмежитися заявами, що це погано, і це не наближає миру, але не більше. Я не думаю, що це особливо вразить Трампа у цій ситуації", – сказав він.
Як відреагує Трамп?
Петро Олещук припустив, що навряд чи Трамп вважає свої дії протистоянням з Росією. Ймовірно, він позиціонує це як демонстрацію сили, не залежно від того, з ким вона асоціюється.
Очевидно, для Трампа те, що відповідь, яку надали росіяни на його дії – це лише щодо України. Думаю, для Трампа це теж буде відповідний індикатор, з його погляду, що його бояться. Він навіть буде цим цілком задоволений,
– вважає політолог.
Що відомо про удар "Орешником" 9 січня?
Вночі 9 січня Росія вдарила по Львову. Це була балістична ракета, яка рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Для атаки Росія використала балістику середньої дальності (БРСД) "Орешник".
Росія підтвердила удар "Орешником". Російське міноборони цинічно назвало цю атаку відповіддю за "атаку на резиденцію" Володимира Путіна.
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що у такий спосіб Путін хоче залякати Захід та б'є аж під кордон НАТО. За його словами, росіяни обрали цей регіон з метою впливу на партнерів України.
Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через удар "Орешніком" по Львівщині. Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Київ очікує на відповідні кроки в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.