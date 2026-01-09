Цей удар навряд чи особливо вразить американського лідера. Політолог Петро Олещук озвучив 24 Каналу думку, що Трамп може сприйняти атаку "Орешником" як відповідь росіян на його дії, що його бояться.

"Я не впевнений, що вони вдадуть, що вони помітили це все. Тобто Трамп може цілком обмежитися заявами, що це погано, і це не наближає миру, але не більше. Я не думаю, що це особливо вразить Трампа у цій ситуації", – сказав він.

Як відреагує Трамп?

Петро Олещук припустив, що навряд чи Трамп вважає свої дії протистоянням з Росією. Ймовірно, він позиціонує це як демонстрацію сили, не залежно від того, з ким вона асоціюється.

Очевидно, для Трампа те, що відповідь, яку надали росіяни на його дії – це лише щодо України. Думаю, для Трампа це теж буде відповідний індикатор, з його погляду, що його бояться. Він навіть буде цим цілком задоволений,

– вважає політолог.

Що відомо про удар "Орешником" 9 січня?