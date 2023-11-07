Бойцу, погибшему вследствие удара россиян по поселку Заречное, было всего 25 лет. Коцовский был заместителем командира горно-штурмового батальона по артиллерии.
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Коцовский был заместителем командира батальона по артиллерии
Встреча погибшего защитника в Ходорове состоится 8 ноября на Аллее Герои Небесной Сотни. Заупокойное богослужение состоится 9 ноября.
После окончания школы в Ходорове Виталий Коцовский продолжил обучение в Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного
В 2019 году он подписал контракт со 128 горно-штурмовой бригадой Закарпатья. Еще до начала полномасштабного вторжения России воин был направлен на обучение в Национальный университет обороны Украины Ивана Черняховского в Киеве.
За время прохождения службы награжден орденом имени Б.Хмельницкого ІІІ степени, поощрительным отличием – медаль, как лейтенант, "За особую службу" ІІІ степени, отличием командующего объединенных сил "Казацкий крест" ІІ степени, "Почетным отличием батальона".
У погибшего воина остались отец, мать и два брата, участники АТО.
Что известно о погибших воинах
В 128 бригаде 6 ноября сообщили, что в результате удара России ракетой "Искандер" погибли 19 бойцов. Известно, что при ударе погиб Дмитрий "Таксист" Милютин. Его называют одним из лучших артиллеристов.
Также в результате атаки России погиб ужгородец Сергей Кузнев, бывший ветераном АТО. Еще одной жертвой удара оккупантов стал бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный.
6 ноября в Черновцах простились с заместителем командира 128-й бригады Андреем Тарасенко. Он тоже погиб в результате российского удара.
Удар по 128 бригаде: что известно
- Обстоятельства трагедии на Запорожье расследует ГБР, заявив об уголовном производстве.
- В ГБР сообщили, что инициировано служебное расследование действий военных чиновников, организовавших мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии вблизи линии фронта.
- По данным СМИ, комбриг Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие, во время которого Россия нанесла удар.
- На время проведения служебного расследования командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады отстранен от исполнения обязанностей по решению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.