Бойцу, погибшему вследствие удара россиян по поселку Заречное, было всего 25 лет. Коцовский был заместителем командира горно-штурмового батальона по артиллерии.

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Коцовский был заместителем командира батальона по артиллерии

Встреча погибшего защитника в Ходорове состоится 8 ноября на Аллее Герои Небесной Сотни. Заупокойное богослужение состоится 9 ноября.

После окончания школы в Ходорове Виталий Коцовский продолжил обучение в Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного

В 2019 году он подписал контракт со 128 горно-штурмовой бригадой Закарпатья. Еще до начала полномасштабного вторжения России воин был направлен на обучение в Национальный университет обороны Украины Ивана Черняховского в Киеве.

За время прохождения службы награжден орденом имени Б.Хмельницкого ІІІ степени, поощрительным отличием – медаль, как лейтенант, "За особую службу" ІІІ степени, отличием командующего объединенных сил "Казацкий крест" ІІ степени, "Почетным отличием батальона".

У погибшего воина остались отец, мать и два брата, участники АТО.

Что известно о погибших воинах

В 128 бригаде 6 ноября сообщили, что в результате удара России ракетой "Искандер" погибли 19 бойцов. Известно, что при ударе погиб Дмитрий "Таксист" Милютин. Его называют одним из лучших артиллеристов.

Также в результате атаки России погиб ужгородец Сергей Кузнев, бывший ветераном АТО. Еще одной жертвой удара оккупантов стал бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный.

6 ноября в Черновцах простились с заместителем командира 128-й бригады Андреем Тарасенко. Он тоже погиб в результате российского удара.

Удар по 128 бригаде: что известно