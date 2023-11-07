Бійцю, який загинув унаслідок удару росіян по селищу Зарічне, було всього 25 років. Коцовський був заступником командира гірського-штурмового батальйону з артилерії.

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Коцовський був заступником командира батальйону з артилерії

Зустріч загиблого захисника в Ходорові відбудеться 8 листопада на Алеї Герої Небесної Сотні. Заупокійне богослужіння відбудеться 9 листопада.

Після закінчення школи в Ходорові Віталій Коцовський продовжив навчання в Національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного

У 2019 році він підписав контракт зі 128 гірсько-штурмовою бригадою Закарпаття. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії воїн був направлений на навчання в Національний університет оборони України ім.Івана Черняховського в Києві.

За час проходження служби нагороджений орденом імені Б.Хмельницького ІІІ ступеня, заохочувальною відзнакою – медаль, як лейтенант, "За особливу службу" ІІІ ступеня, відзнакою командувача об'єднаних сил "Козацький хрест" ІІ ступеня, "Почесною відзнакою батальйону".

У загиблого воїна залишились батько, мати та двоє братів, учасників АТО.

Що відомо про загиблих воїнів

У 128 бригаді 6 листопада повідомили, що внаслідок удару Росії ракетою "Іскандер" загинуло 19 бійців. Відомо, що під час удару загинув Дмитро "Таксист" Мілютін. Його називають одним з найкращих артилеристів.

Також унаслідок атаки Росії загинув ужгородець Сергій Кузнєв, який був ветераном АТО. Ще однією жертвою удару окупантів став колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Володимир Возний.

6 листопада у Чернівцях попрощалися із заступником командира 128-ї бригади Андрієм Тарасенком. Він теж загинув внаслідок російського удару.

Удар по 128 бригаді: що відомо