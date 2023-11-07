На Прикарпатье похоронят воина 128 бригады Сергея Кузьмича: он погиб в результате удара

В одном из поселков Ивано-Франковской области 10 ноября простятся с военнослужащим 128 ОГШБр Сергеем Кузьмичем. Он погиб 3 ноября в результате российского удара по бригаде в Запорожье.

Во время награждения личного состава россияне ударили по месту проведения ракетой. Известно о гибели 19 военнослужащих.

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Что известно о служащем

В селе Буковна Ивано-Франковской 10 ноября похоронят погибшего в результате удара по 128 бригаде служащего. Речь идет о 26-летнем Сергее Кузьмиче. У бойца остались жена, отец и старший брат.

Сергей родился в Ровенской области, однако после начала полномасштабного вторжения мужчина вместе с семьей переехал в Буковну. Три года после прохождения срочной службы он работал в полиции. В декабре 2020 года он присоединился к 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Он был старшим солдатом. Собратья его уважали. Они знали, что к нему можно обратиться за поддержкой и советом. Он подписал контракт и буквально через два месяца мы познакомились,

– рассказывает жена воина Ольга.

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Во время службы в бригаде он воевал в зоне проведения АТО/ООС. После 24 февраля 2022 года мужчина участвовал в боях в Херсонской, Киевской и Донбассе.

Российский удар по 128 ОГШБр