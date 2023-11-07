На Прикарпатье похоронят воина 128 бригады Сергея Кузьмича: он погиб в результате удара
Источник:Суспільне
В одном из поселков Ивано-Франковской области 10 ноября простятся с военнослужащим 128 ОГШБр Сергеем Кузьмичем. Он погиб 3 ноября в результате российского удара по бригаде в Запорожье.
Во время награждения личного состава россияне ударили по месту проведения ракетой. Известно о гибели 19 военнослужащих.
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Что известно о служащем
В селе Буковна Ивано-Франковской 10 ноября похоронят погибшего в результате удара по 128 бригаде служащего. Речь идет о 26-летнем Сергее Кузьмиче. У бойца остались жена, отец и старший брат.
Сергей родился в Ровенской области, однако после начала полномасштабного вторжения мужчина вместе с семьей переехал в Буковну. Три года после прохождения срочной службы он работал в полиции. В декабре 2020 года он присоединился к 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
Он был старшим солдатом. Собратья его уважали. Они знали, что к нему можно обратиться за поддержкой и советом. Он подписал контракт и буквально через два месяца мы познакомились,
– рассказывает жена воина Ольга.
Похоронят украинского военного в Буковне // Ивано-Франковский профессиональный колледж Львовского НУП
Во время службы в бригаде он воевал в зоне проведения АТО/ООС. После 24 февраля 2022 года мужчина участвовал в боях в Херсонской, Киевской и Донбассе.
Российский удар по 128 ОГШБр
- ВСУ 4 ноября сообщили, что днем ранее российские войска ударили по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожье. Известно, что военных собрали там для награждения ко дню ракетных войск.
- Враг ударил по поселку Заречное, в результате чего погибли 19 бойцов. Также пострадали другие военные и мирные жители населенного пункта. Несколько построек там не подлежат восстановлению.
- В Закарпатье от 6 ноября объявили трехдневный общеобластной траур. В Ужгороде в этот день горожане собрались на Театральной площади. В течение двух часов они несли цветы и свечи, а также зажигали лампадки в форме номера бригады – 128.