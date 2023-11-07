Під час нагородження особового складу росіяни вдарили по місцю проведення ракетою. Відомо про загибель 19 військовослужбовців.
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Що відомо про службовця
У селі Буківна Івано-Франківської 10 листопада поховають загиблого внаслідок удару по 128 бригаді службовця. Мова йде про 26-річного Сергія Кузьмича. У бійця залишилися дружина, батько та старший брат.
Сергій народився в Рівненській області, однак після початку повномасштабного вторгнення чоловік разом з сім'єю переїхав до Буківні. Три роки після проходження строкової служби він працював у поліції. У грудні 2020 року він приєднався до 128 окремої гірсько-штурмової бригади.
Він був старшим солдатом. Побратими його поважали. Вони знали, що до нього можна звернутися за підтримкою і порадою. Він підписав контракт і буквально через два місяці ми познайомилися,
– розповідає дружина воїна Ольга.
Поховають українського військового в Буківні / /Івано-Франківський фаховий коледж Львівського НУП
Під час своєї служби у бригаді він воював у зоні проведення АТО/ООС. Після 24 лютого 2022 року чоловік брав участь у боях на Херсонщині, Київщині та Донеччині.
Російський удар по 128 ОГШБр
- ЗСУ 4 листопада повідомили, що днем раніше російські війська вдарили по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади на Запоріжжі. Відомо, що військових зібрали там для нагородження до дня ракетних військ.
- Ворог вдарив по селищу Зарічне, внаслідок чого загинуло 19 бійців. Також постраждали інші військові, а також мирні мешканці населеного пункту. Декілька будівель там не підлягають відновленню.
- На Закарпатті від 6 листопада оголосили триденну загальнообласну жалобу. В Ужгороді в цей день містяни зібралися на Театральній площі міста. Протягом двох годин вони несли квіти та свічки, а також запалювали лампадки у формі номеру бригади – 128.