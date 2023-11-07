Росіяни вдарили по селищу Зарічному, де військові зібралися для нагородження. Про ситуацію у населеному пункті розповів депутат місцевої ради Олександр Панченко та місцева жителька.

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Пошкодження та травми у Зарічному

Олександр Панченко розповів, що лише в його родині постраждали четверо осіб – дружина, її сестра та батьки. За словами голови, приліт стався біля будинку батьків його дружини. Всі вони отримали осколкові поранення. Дім же повністю розбитий – його неможливо відремонтувати.

Все розбито. І кухня, і гараж. Добротний дім був. Жили нормально. Тепер просто вивозимо речі, перевозимо до квартири те, що залишилося. Будівля там не підлягає ремонту. Розбита вщент,

– розповідає чоловік.

Деякі будинки не підлягають відновленню / Олександр Панченко (Courtesy Images)

Постраждали й інші мешканці селищі: один з чоловіків, батько з сином, жінка. Остання вийшла у дворі прибирати під час удару – вона отримала значну травму, за словами Панченка, прилетіло в пахову зону. Як пригадує голова, сила удару була дуже страшна. Всі, хто був на вулиці, на відкритій місцевості – всі загинули.

Наслідки російського удару по 128 бригаді / Олександр Панченко (Courtesy Image)

За словами селищного голови, близько 5 будинків не підлягають відновленню – ті, які були в епіцентрі вибуху. В них не тільки дах знесло, а й наполовину повалило стіни. У 32 домівках пошкоджений шифер, у понад 90 повибивало вікна.

Ще одна місцева мешканка Зарічного, ім'я якої не назвали, розповіла, що всі постраждалі цивільні здебільшого були з тієї вулиці, куди був приліт. Уламки розлетілися на велику відстань.

Ті, хто були в будинках, і було хоч якесь укриття, то хати їх врятували. Хто був на подвір’ї – піймали осколкові порання,

– каже місцева.

Вона додала, що попри те, що осколки були невеликі, однак внаслідок потрапляння у тіло наслідки тяжкі. У двох людей були травми в області паху. Там були дуже великі крововтрати.

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