Росіяни вдарили по селищу Зарічному, де військові зібралися для нагородження. Про ситуацію у населеному пункті розповів депутат місцевої ради Олександр Панченко та місцева жителька.
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Пошкодження та травми у Зарічному
Олександр Панченко розповів, що лише в його родині постраждали четверо осіб – дружина, її сестра та батьки. За словами голови, приліт стався біля будинку батьків його дружини. Всі вони отримали осколкові поранення. Дім же повністю розбитий – його неможливо відремонтувати.
Все розбито. І кухня, і гараж. Добротний дім був. Жили нормально. Тепер просто вивозимо речі, перевозимо до квартири те, що залишилося. Будівля там не підлягає ремонту. Розбита вщент,
– розповідає чоловік.
Деякі будинки не підлягають відновленню / Олександр Панченко (Courtesy Images)
Постраждали й інші мешканці селищі: один з чоловіків, батько з сином, жінка. Остання вийшла у дворі прибирати під час удару – вона отримала значну травму, за словами Панченка, прилетіло в пахову зону. Як пригадує голова, сила удару була дуже страшна. Всі, хто був на вулиці, на відкритій місцевості – всі загинули.
Наслідки російського удару по 128 бригаді / Олександр Панченко (Courtesy Image)
За словами селищного голови, близько 5 будинків не підлягають відновленню – ті, які були в епіцентрі вибуху. В них не тільки дах знесло, а й наполовину повалило стіни. У 32 домівках пошкоджений шифер, у понад 90 повибивало вікна.
Ще одна місцева мешканка Зарічного, ім'я якої не назвали, розповіла, що всі постраждалі цивільні здебільшого були з тієї вулиці, куди був приліт. Уламки розлетілися на велику відстань.
Ті, хто були в будинках, і було хоч якесь укриття, то хати їх врятували. Хто був на подвір’ї – піймали осколкові порання,
– каже місцева.
Вона додала, що попри те, що осколки були невеликі, однак внаслідок потрапляння у тіло наслідки тяжкі. У двох людей були травми в області паху. Там були дуже великі крововтрати.
Що відомо про удар по 128 бригаді
- 4 листопада ЗСУ офіційно заявили, що напередодні російські війська завдали удару по 128 ОГШБр, що базувалася на Запоріжжі. Відомо, що бійців планували нагородити на честь дня ракетних військ. Унаслідок ракетного удару загинули 19 військовослужбовців.
- Слідчі Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів. Також правоохоронці ініціювали службове розслідування щодо посадовців, які організували захід.
- Володимир Зеленський провів Ставку, одним з питань на якій був удар по 128 бригаді. Зокрема, він повідомив, що командира відсторонили на час розслідування. Раніше він заявив, що це трагедія, якої можна було уникнути.