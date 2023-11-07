Зажгли лампадки в символической форме: в Закарпатье почтили воинов 128 бригады

7 ноября 2023, 02:53
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Источник:

Ужгородский городской совет

3 ноября россияне ударили ракетой по личному составу 128 бригады в Запорожье. В результате вражеской атаки погибли 19 военнослужащих.

6 ноября тысячи людей в разных городах Закарпатья зажгли памятные свечи, чтобы почтить павших героев.

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Лампадки в форме "128"

Так, в Ужгороде сотни людей собрались на Театральной площади города. В течение двух часов они несли цветы и свечи, а также зажигали лампадки в форме номера бригады – 128.

Вместе с общиной, священнослужителями, семьями защитников и студентами на центральной площади Ужгорода помолились за каждого и каждую, за Украину и наш народ, просили у Бога благословения для воинов, которые сейчас на фронте защищают независимость нашей страны. Спасибо всем, кто в этот вечер почтил наших героев. Помним каждого, будем достойны их памяти и подражания,
– рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

Как чтили память погибших военных в Ужгороде / Фото Ужгородский городской совет

Обратите внимание! 5 ноября председатель Закарпатской ОВА Виктор Никита сообщил, что 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур.

В Мукачево с лампадками и цветами люди пришли к памятной стеле защитникам на площади Кирилла и Мефодия / Фото Мукачевский городской совет

 

Справка : 128 бригада – это соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Штаб бригады находится в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области. Бойцы бригады участвовали в освобождении Херсонской области.

Ракетный удар по 128 бригаде на Запорожье: что известно

  • 3 ноября на Запорожском направлении Россия ударила ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли и были ранены десятки военнослужащих. Ранения получили и гражданские.
  • По словам военных, россияне атаковали 128-ю бригаду во время награждения в честь дня ракетных войск. Бойцов выстроили, после чего россияне нанесли удар.
  • Президент Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что это трагедия, которой можно было избежать. Глава государства подчеркнул, что "расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными".
  • ГБР сообщило, что зарегистрировало уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей при обстреле населенного пункта в Запорожской области. Там уточнили, что в результате ракетного удара погибли 19 военнослужащих. Также в ГБР отметили, что инициировано служебное расследование действий военных чиновников, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.
  • Президент Зеленский заявил, что во время заседания Ставки было принято решение об отстранении командира 128 бригады на время расследования.
  • Известно, что командир 128-й бригады опоздал на награждение и прибыл через 2 минуты после "прилета".

Автор: Анастасія Колеснікова