Зажгли лампадки в символической форме: в Закарпатье почтили воинов 128 бригады

3 ноября россияне ударили ракетой по личному составу 128 бригады в Запорожье. В результате вражеской атаки погибли 19 военнослужащих.

6 ноября тысячи людей в разных городах Закарпатья зажгли памятные свечи, чтобы почтить павших героев.

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Лампадки в форме "128"

Так, в Ужгороде сотни людей собрались на Театральной площади города. В течение двух часов они несли цветы и свечи, а также зажигали лампадки в форме номера бригады – 128.

Вместе с общиной, священнослужителями, семьями защитников и студентами на центральной площади Ужгорода помолились за каждого и каждую, за Украину и наш народ, просили у Бога благословения для воинов, которые сейчас на фронте защищают независимость нашей страны. Спасибо всем, кто в этот вечер почтил наших героев. Помним каждого, будем достойны их памяти и подражания,

– рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

Как чтили память погибших военных в Ужгороде / Фото Ужгородский городской совет

5 ноября председатель Закарпатской ОВА Виктор Никита сообщил, что 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур.

В Мукачево с лампадками и цветами люди пришли к памятной стеле защитникам на площади Кирилла и Мефодия / Фото Мукачевский городской совет

Ракетный удар по 128 бригаде на Запорожье: что известно

3 ноября на Запорожском направлении Россия ударила ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли и были ранены десятки военнослужащих. Ранения получили и гражданские.

По словам военных, россияне атаковали 128-ю бригаду во время награждения в честь дня ракетных войск. Бойцов выстроили, после чего россияне нанесли удар.

Президент Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что это трагедия, которой можно было избежать. Глава государства подчеркнул, что "расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными".

ГБР сообщило, что зарегистрировало уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей при обстреле населенного пункта в Запорожской области. Там уточнили, что в результате ракетного удара погибли 19 военнослужащих. Также в ГБР отметили, что инициировано служебное расследование действий военных чиновников, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

Президент Зеленский заявил, что во время заседания Ставки было принято решение об отстранении командира 128 бригады на время расследования.

Известно, что командир 128-й бригады опоздал на награждение и прибыл через 2 минуты после "прилета".

: 128 бригада – это соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Штаб бригады находится в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области. Бойцы бригады участвовали в освобождении Херсонской области.