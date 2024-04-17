Там базируются вертолеты и ПВО: что известно об аэродроме Джанкоя, где раздавались взрывы

В ночь на 17 апреля на территории временно оккупированного Крыма было неспокойно, в Джанкое раздавались взрывы. Как отмечали мониторинговые каналы, возгорание произошло на российском военном аэродроме.

Примерно в четыре утра 17 апреля в сети появилась информация о взрывах и пожаре в районе военного аэродрома в Джанкое, что в оккупированном Крыму. Впоследствии стало известно о повторных взрывах.

Смотрите также Могло прилететь в аэродром: яркие видео громких взрывов и пожара в Джанкое

Что известно об этом аэродроме

Согласно данным мониторинговых каналов, на пораженном аэродроме базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и противовоздушная оборона Южного военного округа врага.

В частности, отмечается, что там расположены три авиационные эскадрильи Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52, а также вертолеты пограничной службы российской ФСБ. Еще в 2022 году аэродром вблизи Джанкоя в оккупированном Крыму стал главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов.

Логистический хаб для российских войск

Ранее сообщалось, что поражение аэродрома Джанкой – было бы очень хорошим шагом с точки зрения усложнения проблемы с логистикой для южной группировки противника, поскольку аэродром, кроме вертолетов, очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

На спутниковых снимках Planet Labs за 31 октября 2022 года можно было увидеть, что на аэродроме в Джанкое стоят более полусотни вертолетов – Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8 и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов и ПВО. А также по меньшей мере три склада с боеприпасами.

Там также был замечен транспортный самолет Ан-26. Вероятно, что им перевозят военные грузы, потому что это ближайший аэродром к линии фронта. Одна из главных авиагруппировок российской армии размещена также и на аэродроме в Гвардейском.

Заметим, что в марте 2022 года для места сбора своего металлолома захватчики решили использовать аэродром в Джанкое. Именно туда они свозили все то, что подбили в бою.

Не аэродромом единым

Джанкой также является одним из главных железнодорожных узлов временно оккупированного Крыма. Именно через этот город пролегают пути с полуострова на оккупированные части материковой Украины.

В марте 2023 года там был громкий "хлопок", который уничтожил российские ракеты "Калибр НК" при перевозке. Четыре повреждения относились к железнодорожной станции (локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады), один – это сельскохозяйственный магазин на улице Перекопской, 51.

Взрывы на военных объектах в Джанкое – не новинка

В последнее время враг сильно милитаризировал временно оккупированный полуостров. Особенно после аннексии и полномасштабного вторжения России в Украину.