Удар ракетами ATACMS по аэродромам Бердянска и Луганска: какие вертолеты удалось уничтожить
Источник:Jakub Janovsky
Ударами ATACMS по аэродромам Бердянска и Луганска украинская армия уничтожила 9 российских вертолетов. Еще более десятка удалось повредить.
17 октября ВСУ заявили об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске. OSINT-аналитики из проекта Oryx проанализировали потери врага в ходе этих атак.
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Защитники уничтожили 9 вражеских вертолетов
Согласно информации аналитиков, в результате ударов было уничтожено 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и два вертолета Ми-8. Кроме этого, получили повреждения еще 15 вражеских вертолетов – 8 единиц Ка-52 и еще 7 Ми-8.
Следует отметить, что Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южной оси, которая обеспечивала как материально-техническое обеспечение, так и наступательную способность. Однако теперь этот город уже не так безопасен для оккупантов, каким было раньше.
Что известно об ударах по Бердянску и Луганску
- 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам с вертолетами россиян во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Поражения очень серьезные и теперь враги пытаются найти тех, кто якобы сообщил информацию о расположении техники.
- Владимир Зеленский подтвердил, что в тот день Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS.
- Успешность удара была подтверждена в Силах специальных операций ВСУ. В ССО сообщили, что детонация боеприпасов в Бердянске проходила до четырех утра, а в Луганске продолжалась до одиннадцати утра. Потери врага в живой силе составили десятки погибших и раненых.