Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS: последствия показали на видео

ВСУ мощно ударили ракетами ATACMS по международному аэропорту "Луганск". Он находится во временной оккупации россиян и является важным объектом для захватчиков.

В интернете появилось 3-минутное видео без звука, записанное прямо с аэродрома Луганска. По нему недавно нанесли мощный удар ракетами ATACMS.

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Что показано на кадрах

На видео можно увидеть многочисленные воронки на аэродроме. Поверхность была повреждена в результате падения кассетных суббоеприпасов. Кроме этого на бетоне много следов от наземной техники.

Также вдали можно увидеть уничтоженную технику. Вероятно, это российские вертолеты. В некоторых вертолетах отсутствуют лопасти винтов. Возможно, россияне специально их сняли, чтобы потом отвезти эти вертолеты.

Последствия атаки ракетами ATACMS на аэродром Луганска: видео NEXTA



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