Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS: последствия показали на видео
Источник:NEXTA
ВСУ мощно ударили ракетами ATACMS по международному аэропорту "Луганск". Он находится во временной оккупации россиян и является важным объектом для захватчиков.
В интернете появилось 3-минутное видео без звука, записанное прямо с аэродрома Луганска. По нему недавно нанесли мощный удар ракетами ATACMS.
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Что показано на кадрах
На видео можно увидеть многочисленные воронки на аэродроме. Поверхность была повреждена в результате падения кассетных суббоеприпасов. Кроме этого на бетоне много следов от наземной техники.
Также вдали можно увидеть уничтоженную технику. Вероятно, это российские вертолеты. В некоторых вертолетах отсутствуют лопасти винтов. Возможно, россияне специально их сняли, чтобы потом отвезти эти вертолеты.
Последствия атаки ракетами ATACMS на аэродром Луганска: видео NEXTA
Что говорят о реакции Путина на ATACMS
- Напомним, Владимир Путин во время выступления прокомментировал передачу ATACMS Украине от США. Президент России заметно нервничал. Он попытался пошутить, потом сказал, что эти ракеты вроде бы ничего не изменят, а впоследствии стал сам себе противоречить и угрожать Вашингтону, называя поддержку нашего государства "стратегической ошибкой".
- После этого ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян в комментарии 24 Каналу предположил, что новость о получении Украиной ATACMS стала для Путина неожиданностью. Как пояснил собеседник, российский диктатор узнает информацию в мире из "папки докладов" на своем столе. Поэтому он всегда становится растерянным и медленно реагирует на события.
- Недавно российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко попытался разъяснить неудачные попытки Путина пошутить об ATACMS. По его мнению, российский диктатор по-прежнему считает, что он якобы побеждает Украину.