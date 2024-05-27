Поразили сразу несколькими ракетами: Федоров рассказал подробности удара по аэропорту в Запорожье

Оккупанты не продолжают попыток атаковать Запорожскую область. Вчера, 26 мая, российские захватчики нанесли ракетный удар по аэродрому Запорожья.

Во время вчерашнего обстрела враг попал по аэродрому сразу несколькими ракетами. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Что известно о последствиях удара

Начальник Запорожской ОВА отметил, что сейчас терминал полностью находится в недееспособном состоянии, поскольку российские захватчики попали туда сразу несколькими ракетами.

Для всех запорожцев это большая потеря. Но я могу заверить, что после деоккупации наших земель, после нашей победы это будет один из важнейших объектов, которые мы отстроим,

– рассказал он.

По его словам, по состоянию на эту минуту нет никакой информации о том, что в результате удара кто-то пострадал. Федоров отметил, что в момент атаки аэродром стоял "законсервированный".

Тогда на месте находилось лишь несколько охранников, которые к счастью, не получили ни одного ранения. Известно, что после 24 февраля 2022 года аэропорт не функционировал и ждал своей возможности начать работу снова.

Подробнее об атаке

За прошедшие сутки, 26 мая, в Запорожье объявили воздушную тревогу в 15:30, вскоре жители города услышали взрыв. Авиационная ракета типа Х-59 попала в терминал Запорожского аэропорта.

Удар прошелся со стороны взлетной полосы, то есть ракета прилетела с юга. Попала в двухэтажный центральный зал. Судя по повреждениям, вполне ремонтопригодный терминал. Технические помещения терминала не пострадали.

Известно, что терминал был новым, построен в 2019 году. Оккупанты, после удара по терминалу, хвастались, что "нанесли удар по аэродрому и в результате повредили здание, где ВСУ хранили боеприпасы".

. Небо страны было закрыто для гражданской авиации в первый же день полномасштабного вторжения России. Российские захватчики нанесли удары по ряду из них, уничтожая инфраструктуру и взлетно-посадочные полосы.