Прилетело по Академии МВД в Луганске: фотодоказательство мощного удара по оккупантам

Захватчики в оккупированном Луганске жалуются на ракетный обстрел города. Спутниковые снимки свидетельствуют, что удар пришелся по Академии внутренних дел, где базировались российские военнослужащие.

Утром 20 мая в Луганске раздавались мощные взрывы. РосСМИ начали писали о прилете по Академии внутренних дел.

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Утренний "салют"

Впоследствии и оккупационная власть была вынуждена признать атаку на город. Пасечник, ставленник России на оккупированной части Луганщины, заявил, что удар был якобы нанесен по окрестностям Луганска, а именно поселку Юбилейный. Сепаратист убеждал, что по населенному пункту ударили французскими ракетами SCALP-RG.

Спутниковый снимок, сделанный днем 20 мая, подтверждает прилет по зданию Академии. На нем видно пожар и густой дым на месте удара.

Могло ранить генерал-полковника

Российский телеграм-канал отмечает, что Академия МВД использовалась как командный пункт группировки войск "Юг". Кроме того, сообщается, что в момент удара в здании проводилось совещание с участием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Геннадия Анашкина, который якобы был ранен. По данным канала, всего в результате атаки погибли 13 российских военнослужащих, еще 26 получили ранения.

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