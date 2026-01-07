Масштабный удар по арсеналу ГРАУ РФ: сколько тысяч боеприпасов могла потерять Россия
- На 100-м арсенале ГРАУ РФ могло храниться до 150 тысяч тонн боеприпасов.
- Россия усовершенствовала защиту арсеналов, рассредоточивая боеприпасы и усиливая фортификационную защиту, что затрудняет их полное уничтожение.
На 100-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, который поразили Силы обороны, могло храниться до 150 тысяч тонн боеприпасов. Нанесенный удар не привел к полному уничтожению объекта.
Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил 24 Каналу, что противник рассредоточил боеприпасы, отказался от открытого хранения и усилил фортификационную защиту складских помещений.
Научились ли россияне защищать арсеналы от дронов?
Важно! Дальнобойные беспилотники СБУ нанесли удары по арсеналу ГРАУ в Костромской области и нефтебазе "Геркон Плюс" в Липецкой области, что привело к взрывам и пожарам.
Россия официально не разглашает данные о запасах на арсенале, но проектную мощность можно оценить по площади объекта. Исходя из известных характеристик других пораженных арсеналов, в частности 51-го, и учитывая площадь 100-го, его проектная вместимость составляет примерно 150 тысяч тонн боеприпасов.
"Это очень условная цифра, которая дает лишь общее представление о возможных объемах хранения. Фактически там могло быть и больше, поскольку по спутниковым снимкам видно, что россияне не придерживаются нормативов хранения, установленных еще в советское время", – объяснил Катков.
В то же время реальные запасы могли быть и значительно меньше.
Из спутниковых снимков пожара видно, что полностью уничтожить арсенал не удалось. В отличие от удара по Торопцу, где произошла мгновенная цепная детонация всего объекта.
Это могло произойти из-за неполного заполнения арсенала или из-за совершенствования российской системы защиты. Противник делает выводы из наших ударов и внедряет контрмеры. Все это усложняет задачу уничтожить весь арсенал небольшим количеством дронов,
– объяснил Катков.
Что еще известно об атаках по России?
- К вечеру 6 января украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. В городе Старый Оскол зафиксировано попадание по нефтебазе, после чего вспыхнул масштабный пожар, видимый из разных районов города.
- В результате атаки беспилотников на энергетический объект в Курской области без электроснабжения остались 115 населенных пунктов – более 11 тысяч потребителей.
- В ночь на 6 января в Пензе, Твери и Ленинградской области сообщали о взрывах и появлении беспилотников в небе. В частности, очевидцы говорили об "огненных шарах", а также о вероятной атаке на Пензенский подшипниковый завод.