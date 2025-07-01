Пошла на остановку, потому что по авто прилетел FPV: очевидица рассказала об ударе по автобусу на Сумщине
- На Сумщине россияне ударили по автобусу с людьми 27 июля, в результате чего погибли три женщины и ранены 19 человек.
- После обстрела водитель автобуса смог спрятать транспорт в кустах, но люди с трудом выбрались.
На днях россияне ударили по автобусу с людьми на Сумщине. Это произошло в Юнаковской общине 27 июля.
Очевидец рассказала детали обстрела. Ее слова передает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".
Смотрите также Два месяца в оккупации: ВСУ показали первые кадры из освобожденной Кондратовки
Подробности обстрела автобуса в Иволжанском на Сумщине
Татьяна, как и другие женщины, эвакуировалась из Иволжанского в Сумы. Раз в неделю она наведывалась в село взять продукты с огорода и возвращалась в Сумы. Больше трех-четырех часов в селе нельзя быть.
Когда вражеский беспилотник ударил по автобусу, тот даже не успел отъехать от остановки в Иволжанском. После удара водителю удалось проехать к кустам, чтобы укрыться. Люди с трудом выбрались из искореженного транспорта, вспоминает женщина. Передние двери не открывались, а проход ко второму выходу был заставлен сумками, которые пассажиры везли с собой,
– приводят данные журналисты.
Женщина рассказывает об обстреле автобуса на Сумщине: смотрите видео
Она объяснила: обычно ездит в село на машине, но из-за прилета FPV пришлось идти на остановку.
К сожалению, в результате попадания погибли три женщины, ранены 19 человек.
"В больнице остается трое пострадавших, одна женщина – в реанимации. Остальные люди дома, они приходят на перевязки", – детализировали в "Кордон.Медиа".