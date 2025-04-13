Под ударом была больница: Россия нанесла удар по Черниговской области

В Черниговской области россияне ударили дронами по больнице. Страна-агрессор устраивает террористические акты и продолжает уничтожающий геноцид украинцев.

Об очередном военном преступлении оккупантов 24 Канал сообщает со ссылкой на начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

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Атака БпЛА по городку в Черниговской области

Российская армия в очередной раз ударила по пограничному городу Семеновка. Под удар вражеского БпЛА попала городская больница. Этот объект враги уже обстреливали КАБами в январе. Тогда авиаудары были нацелены на жилой массив города Новгород-Северского района.

На этот раз россияне применили ударные дроны. Повреждения получили реанимационное и стоматологическое отделения больницы.

В результате удара была ранена медицинская работница – медсестра.

Россияне нанесли очередной удар по Семеновке / Фото Черниговской ОГА



Коварный удар и уже не первый, к сожалению. И это в большой церковный праздник, на Вербное воскресенье. У российских преступников нет ничего человеческого,

– подчеркнули в ОВА.

Другие атаки на Семеновку