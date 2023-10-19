В ожидании бури: удалось ли Байдену потушить большой пожар на Ближнем Востоке

События 7 октября кардинально изменили ситуацию на Ближнем Востоке, а в представлении многих людей приблизили мир, если не к глобальной войне, то к большому региональному противостоянию высокой интенсивности. Чтобы не допустить такого варианта событий и потушить пожар, в регион лично прибыл президент США Джо Байден.

Приезд Джо Байдена "случайно" совпал с трагедией в больнице Аль-Ахли. 24 Канал анализирует, что вообще сейчас происходит в этом взрывоопасном регионе и изменил ли ход событий личный визит президента США.

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Черный лебедь из Аль-Ахли

За несколько часов до прибытия самолета Байдена в Израиль в заблокированном войсками ЦАХАЛ Секторе Газа произошла страшная трагедия: неизвестная ракета упала на территории больницы Аль-Ахли и убила много людей. Сейчас известно, что там были не только много раненых, но и просто беженцев, в основном – женщины и дети, которые искали укрытия.

Трагедия произошла буквально в формате онлайн – падение ракеты и взрыв, возможно, зафиксировали в прямом эфире катарского телеканала "Аль-Джазира". При этом на кадрах было ясно видно, что от "выхода" до прилета снаряда прошло совсем немного времени, то есть ракета могла прилететь где-то из района Газы.

Этот факт, похоже, вызвал недовольство редакторов канала, которые поспешили выключить картинку, хотя катарские журналисты обычно любят долго показывать взрывы на фоне.

Виновными в трагедии мгновенно объявили Израиль – все вспомнили громкие заявления и обещания ЦАХАЛ забыть о правилах ведения войны и действовать в соответствии с предписаниями Ветхого Завета. Такие слова действительно прозвучали, и не раз.

– все вспомнили громкие заявления и обещания ЦАХАЛ забыть о правилах ведения войны и действовать в соответствии с предписаниями Ветхого Завета. Такие слова действительно прозвучали, и не раз. В прямом эфире и соцсетях мира показали десятки трупов и множество раненых людей. Почти синхронно с проклятиями от представителей арабского мира последовали возмущенные заявления от западных лидеров.

Первым о недопустимости подобных атак заявил офис премьера Канады, за ним последовали схожие слова от руководства США и стран Европы. Все они не прямо, но довольно ясно намекали на вину Израиля в трагедии.

Интересное совпадение – лидеры политического крыла ХАМАС в основном проживают в Катаре.

После громких заявлений начались массовые протесты в Иордании, Ливане, Сирии, Египте, Ираке на Западном берегу и других странах региона (даже в Кувейте). Целями манифестантов стали дипломатические представительства Израиля и США, а где их не было – то Франции. Их участники оперативно сделали выводы и обвинили во всем Израиль. События начали развиваться стремительно и напоминали джина, вырвавшегося на свободу из бутылки.

В Иордании люди устроили акции протеста возле посольства Израиля: смотрите видео

На все это накладывались апокалиптические кадры из аэропорта Тель-Авива, где канцлеру Германии Шольцу пришлось спасаться от палестинских ракет в положении лежа.

Как Шольц прилег на землю в Израиле: смотрите видео

Далее после значительной паузы слово взял Израиль, заявивший, что это была не ракета ЦАХАЛ, а коллег ХАМАС по террористической деятельности в Секторе Газа – группировки "Исламский джихад" (в отличие от ХАМАС – это чистейшей воды террористы, даже без политического крыла). Впоследствии были распространены доказательства – видео взрывов, траектория полета ракет, наконец, перехват разговоров авторов запуска, которые признают, что ракета улетела не туда, куда они планировали.

Перехват разговора боевиков ХАМАС: смотрите видео

На следующее утро дроны ЦАХАЛ зафиксировали место, куда попала ракета, им оказалась автостоянка возле больницы. Фотографы не зафиксировали большой воронки, оставленной мощными израильскими ракетами, не было там и значительных разрушений. Также начали появляться сообщения, что количество жертв Аль-Ахли существенно преувеличено палестинцами, и речь идет не о 800 убитых, а о десятках людей, что тоже, без сомнения, трагедия, но уже не с такими жуткими цифрами.

Поскольку больница Аль-Ахли находится на территории, которую контролирует ХАМАС, речи об объективном расследовании и быть не может. Впрочем, сейчас основной версией событий является то, что ракета была выпущена именно из Газы, и ЦАХАЛ к этому не имеет никакого отношения.

Действительно ли это могла быть ракета палестинцев?

Так, сейчас ХАМАС, "Исламский джихад" и их союзники имеют в своем арсенале ракеты малой и средней дальности, собственно, это уже много лет их главное оружие террора против Израиля (которое тот нивелирует "Железным куполом", и все это вырастает в причудливую форму аналога "общественного соглашения").

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Палестинские ракеты далеки от идеала – в основном это снаряды собственного (ракеты "Кассам" буквально сделаны из водопроводных труб, а их боевая часть – из удобрений) или иранского, или российского производства.

Доказательства ЦАХАЛ / фото и инфографика Армии обороны Израиля

При этом "пусковые" у этих ракет в основном самодельные – это сваренные в кустарных условиях металлические конструкции, которые похожи на те, которые фиксируют стеклопакеты при перевозке. В таких условиях точность ракет вызывает вопрос (что для террористов не проблема вообще, ведь любое попадание на территории Израиля уже успех). Учитывая примитивность, умноженную на российское происхождение, здесь нет ничего удивительного.

Но есть еще один момент –израильские эксперты тщательно вычислили, чтоТаким образом, ничего удивительного в том, что ракета "Джихада" или еще кого-то из террористов попала в больницу, нет.

Также ничего нового в стратегии обвинений в сторону Израиля нет. Особенно, если отдельные его представители сами сделали заявления о божьем гневе и ананосировали планы по превращению Сектора Газа в самую большую в мире парковку.

При этом в истории палестино-израильского конфликта уже есть прецеденты, когда мир поверил в военное преступление ЦАХАЛ, однако впоследствии выяснилось, что это была ИПСО. Речь о так называемой "резне в Дженине" 2002 года во время Второй Интифады. Тогда арабские СМИ распространили историю о массовых убийствах мирных палестинцев в лагере беженцев "Дженин".

Впоследствии выяснилось, что ХАМАС действительно использовал привычную для себя тактику "живого щита", однако недостаточно удачно. Большинство убитых во время операции в Дженине были именно боевиками ХАМАС (законными целями), жертв среди гражданских было по разным данным от 7 до 21 человека, при этом ЦАХАЛ потерял 23 человек. То есть ни о каких 500 убитых речи не было, как и о резне гражданского населения.

Все это поставило версию ХАМАС под сомнение. И уже британский премьер Риши Сунак заявил, что верить ХАМАС – это то же самое, что верить России.

Мы не воспринимаем то, что выходит из Кремля, как евангельскую правду, мы не должны делать то же самое с ХАМАС,

– Риши Сунак приравнивает слова ХАМАС к ценности слов Конашенкова.

Сравнение Сунака получилось очень метким. Ложь о собственных военных преступлениях – давняя традиция россиян, уже многократно проявившаяся во время войны России против Украины. Вспомним лишь о зверствах россиян в Буче, бомбардировке театра и роддома в Мариуполе и других преступлениях оккупантов, в которых они обвинили Украину или ее союзников.

, это давняя традиция! СССР много лет не признавал факт массовых казней пленных воинов польской армии в Катыни (среди них было немало украинцев). Чтобы скрыть собственные катынские расстрелы, советские пропагандисты пошли на откровенно циничный шаг – начали раскручивать трагедию в созвучном с Катынью населенном пункте – белорусской Хатыни.

Также свою позицию публично скорректировал президент Байден, который после отчета американской и израильской разведки четко заявил, что ошибался в первой оценке, а в трагедии виновата "другая команда".

Фактор арабской улицы

Эти и другие факты стали очевидны для многих, но не для фанатиков-фундаменталистов. А именно они сейчас стали мощным фактором политики и прямо влияют на решения власти в Иордании, Египте и других арабских странах.

Также, к сожалению, этот "фактор" действует в Европе и проявляет себя в наихудшей форме – террористических актах. Речь идет об убийствах шведских футбольных болельщиков в Бельгии (исполнитель – нелегальный эмигрант из Туниса) и учителя во Франции (исполнитель – местный юноша чеченского происхождения). Но если власти во Франции, Германии и других государствах справились и запретили акции в поддержку Палестины, которые сейчас фактически являются манифестациями в поддержку террористов из ХАМАС, то их коллеги с Ближнего Востока такой роскоши позволить себе не могут.

При этом Иордания – древний и последовательный союзник США в регионе, поэтому антиизраильские митинги легко могут превратиться в антиправительственные и лично против короля Абдаллы II. И даже статус живого потомка пророка Мохаммеда не поможет. Напомним, что прадеда действующего монарха и основателя государства Хашемитов убил именно палестинец, возмущенный мягкостью короля Абдаллы в решении "палестинского вопроса", и контакты с Израилем.

Именно поэтому запланированный в Аммане саммит по урегулированию на Ближнем Востоке с участием президента Байдена от греха подальше отменили. Но перед этим с Абдаллой II успел встретиться канцлер Шольц, чтобы услышать, что никаких новых беженцев Иордания уже принимать не будет. Это "красная линия".

Самые горячие сейчас Иордания и Египет. Странного здесь ничего нет. В Иордании большинство населения – палестинцы (местные и беженцы), а собственно территория государства –это вообще часть исторической Палестины. У местных властей дела обстоят не очень -Иордания в последние годы приняла миллионы беженцев не только из Палестины, но и из Сирии и Ирака. В стране сложная экономическая ситуация, несколько лет назад были "голодные бунты".Правящая династия не слишком популярна, а королеву Ранию, хотя она и является этнической палестинкой, буквально ненавидят из-за роскошной жизни, которой позавидовали бы даже Ростислав Ильницкий и Роксолана Москва.

У Египта другая ситуация – там есть возможности принять хоть всех палестинцев, однако нет такого желания. Причина – политические разногласия, ведь ХАМАС – это филиал египетской структуры "Братья-мусульмане" (странное сочетание гуманитарных миссий и террористических отрядов, однако именно так там все и устроено).

В Египте "Братья-мусульмане" пришли к власти в 2012 году в результате тамошней цветной революции и за несколько месяцев сумели перессориться буквально со всеми в стране и провалить все что угодно. Как следствие, в 2013 году в Египте произошел государственный переворот: лидера "Братьев-мусульман" – президента Мурси – устранили (сейчас он в тюрьме), а его последователей подвергли репрессиям, а иногда даже физически уничтожили.

устранили (сейчас он в тюрьме), а его последователей подвергли репрессиям, а иногда даже физически уничтожили. Новый президент ас-Сиси вспомнил, что Египет – древний союзник, и начал осторожный курс на нормализацию отношений с Израилем и вообще Западом. При таких условиях – сотни тысяч палестинцев, еще и пораженных радикализмом ХАМАС, филиала разгромленной им структуры, ему ни к чему.

Внимательные наблюдатели и отмененный визит Зеленского

За ситуацией внимательно наблюдают Иран и его союзники (или даже прокси) в Ливане – группировка "Хезболла". Это мощная сила, куда мощнее, чем ХАМАС. От того, какую позицию займет в конфликте "Хезболла", зависит очень многое, но это тема для отдельного разговора.

Где-то на горизонте еще Россия, которую некоторые в США прямо обвинили в поддержке ХАМАС. При этом премьер Нетаньяху созванивается с Путиным и обсуждает ситуацию (похоже, что еще по старой дружбе). Параллельно Израиль отказывает президенту Зеленскому в визите поддержки (впоследствии этот факт отрицают, но никто не поверил). Наконец 18 октября министр иностранных дел Украины Кулеба озвучивает компромиссную формулировку не об отмене, а о переносе.

Учитывая ситуацию, визит лидера Украины для израильских властей является проблемой. Ведь Зеленский обязательно станет рядом с Нетаньяху и сравнит Украину и Израиль, которые ведут борьбу за собственное существование, а еще обязательно вспомнит о врагах двух стран – Россию и ХАМАС, расскажет об общности их методов, встречах Лаврова и Хании, других главарей палестинских террористов с российскими коллегами. Обязательно сравнит 7 октября 2023 года с 24 февраля 2022-го. И будет абсолютно прав. Зеленскому даже не нужно будет призывать к необходимости избрать сторону и применять аллегории о двух стульях, все будет понятно.

Что на это ответят израильская власть, которая звонит Путину, заключает договоры о сотрудничестве в сфере кино, не вводит санкции против государства-агрессора, под надуманными предлогами отказывает в вооруженной помощи, шпионит в пользу России на "Рамштайне", не реагирует на антисемитские заявления Путин и его приспешников, и даже не требует, чтобы Россия признала ХАМАС террористами?

Такой власти визит Зеленского точно некстати.

"Старший в комнате": роль Байдена

После 10 дней кровавого противостояния на юге Израиля и в Секторе Газа возникла ситуация, когда арабский мир очень сочувствует палестинцам, но ничего делать кардинально не желает (это точно подтвердит и субботний саммит Лиги Арабских Государств в Каире). В этой ситуации главным другом палестинцев внезапно, но неожиданно становится Джо Байден.

Он должен был встретиться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, но тот отменил встречу из-за удара по больнице Аль-Ахли и обвинения в сторону Израиля. Тем не менее, президент США пообещал палестинцам 100 миллионов долларов. При этом эти деньги, скорее всего, пойдут Западному Берегу, а не Сектору Газа, где власть – это ХАМАС. Сейчас уже никто не хочет повторять свои ошибки, когда в Газу и окрестности шли деньги США, ЕС и Канады, а их распорядителем были фактические террористы (никаких вопросов у конгрессвумен Спартц до этого, кстати, не возникало).

Учитывая это, Байден уже сделал больше для Ближнего Востока, чем президент Обама, который, напомним, за свою миротворческую деятельность, ни к чему не приведшую, получил Нобелевскую премию мира. В то же время Байден четко указал путь выхода из кризиса: отказ поддержки террористов и сотрудничество – как условия для оказания помощи.

Но Байден заботится не только о Палестине, немного перепадет финансового внимания и Израиля. Речь идет о 40 миллиардах долларов. При этом администрация президента США хочет одним выстрелом убить нескольких зайцев:

Не секрет, что США сейчас переживают едва ли не самый острый политический кризис за последние 50 лет. Ее следствием стали трагикомические по своей сути театральные представления в Конгрессе, где со скандалом уволили спикера, а сейчас так же со скандалом не могут его избрать.

Ответственная за хаос – группа радикалов-трампистов, действующая как раковая опухоль внутри Республиканской партии. Одним из основных развлечений трампистов является блокирование помощи Украине, при этом они очень любят Израиль (это, кстати, взаимно, в то же время к президенту-демократу в Израиле было критическое и даже пренебрежительное отношение, которое транслировалось через местные СМИ, симпатизировавших премьеру Нетаньяху и его союзникам).

В настоящее время администрация Байдена делает "ход конем" и объединяет помощь Израилю, Украина и Тайвань в один большой вопрос.

Принятие такого формата помощи сейчас выглядит неизбежным, и едва ли не единственным препятствием является то, что Конгресс до сих пор не смог выбрать спикера. Впрочем, это уже не столь важно, потому что переходит из политической плоскости в техническую.

Визит Байдена в Израиль в самом Израиле ждали с осторожностью. Не добавляли оптимизма и слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что его шеф планирует задать лидерам страны ряд жестких вопросов и провести так называемый "разбор полетов". Эти опасения не оправдались. Байден показал себя как мудрый политик и сыграл роль "старшего в комнате", который привел всех к порядку и общему пониманию и осознанию проблемы.

В результате визита президента США Израиль получил всестороннюю поддержку, Байден подтвердил, что признает право страны на самооборону (в ночь на 19 октября на Совбезе США заблокировали резолюцию по Газе, где этот принцип не был зафиксирован), а американские авианосные группы это право должны обеспечить. Палестинцы получили надежду, что при условии их "нормализации" будут иметь поддержку и от США, а арабские союзники в регионе – рекомендацию мудро переждать бурю.

В ожидании бури

В том, что буря таки грянет – сомнений, похоже, нет, однако есть вопрос. Речь идет о наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. Сообщается о более чем 500 000 палестинских беженцах и 300 000 еврейских. Израиль активировал более 300 000 резервистов и сейчас активно готовится к военной операции против блокированного Сектора.

ЦАХАЛ рапортует о готовности к активным действиям, но операцию постоянно откладывают – сначала из-за ожидания нужного количества резервистов, затем погоды, далее – из-за визита Байдена. Похоже, могут возникнуть и новые причины.

Нежелание начинать атаку понятно, но сейчас Нетаньяху не имеет права не начать операцию – общество ждет ее. Здесь можно увидеть прямые параллели с 11 сентября 2001 года, когда после атак "Аль-Каиды" американское общество требовало крови. Тогда жертвой был избран Афганистан, где талибы приютили боевиков "Аль-Каиды". В настоящее время целью стал Сектор Газа, где власть с 2007 года удерживает ХАМАС.

общество ждет ее. Здесь можно увидеть прямые параллели с 11 сентября 2001 года, когда после атак "Аль-Каиды" американское общество требовало крови. Тогда жертвой был избран Афганистан, где талибы приютили боевиков "Аль-Каиды". В настоящее время целью стал Сектор Газа, где власть с 2007 года удерживает ХАМАС. О потенциальной цене сделки в Газе уже сказано много. Впрочем, сомнений в победе ЦАХАЛ, похоже, нет даже у самого ХАМАС. Главный вопрос – что будет потом? Ответа на этот вопрос никто не знает. Сейчас план Израиля заключается в уничтожении террористов, а что дальше – никто не понимает.

Впрочем, уже сейчас можно говорить о гуманитарном кризисе и сотнях тысяч беженцев, а потенциально – миллионах. Безусловно, будут тысячи убитых и никаких гарантий, что ХАМАС будет уничтожен или на их месте не появится еще более отмороженная структура. Никто не знает, что делать с театром боевых действий после окончания, ведь социально-экономическая база палестинского сопротивления именно в таком формате никуда не исчезнет. Над сменой парадигмы придется работать годами, но при условии, что выбор будет правильным.

Сейчас, похоже, план США и их союзников состоит в том, чтобы дать Израилю уничтожить ХАМАС, разрушить Газу, а затем передать это все умеренному движению ФАТХ – строить все с нуля. А еще – надеяться, что Израиль откажется от удобного для себя популизма и игнорирования по отношению к палестинцам (именно так можно охарактеризовать "палестинскую политику" правительств Нетаньяху) и поймет, что вместе с большой силой всегда должна следовать большая ответственность.

Если этот план будет реализован, Байден может рассчитывать на полноценную Нобелевскую премию мира, если нет – волна насилия в одном из самых горячих регионов мира просто перейдет на высшую ступень.