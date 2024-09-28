Там было почти 90 человек: все, что известно о кровавом ударе по больнице в Сумах 28 сентября

"Шахеды" атаковали медицинское учреждение в Сумах. Десятки людей пострадали, есть погибшие.

В ночь на 28 сентября оккупанты использовали для атаки на Украину 73 дрона и 4 ракеты.

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Тактика двойного удара

Тревога на Сумщину была объявлена еще около 21:00 27 сентября. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных беспилотников для региона. Уже на утро около 07:38 в Сумах был слышен взрыв. Через несколько минут раздался еще один. Впоследствии для области объявили отбой.

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в Сумах два попадания "Шахедов".

Далее около 08:27 на Сумщине снова зазвучала сирена. В областном центре снова прогремел взрыв.

В 8:47 в ОВА отметили, что по городу был повторный удар “Шахедом”. БПЛА попал по жилому сектору.

Утром 28 сентября 2024 года российские кафиры нанесли повторный удар беспилотниками типа "Шахед" по городу Сумы.

По предварительным данным, после ночных вражеских атак, областной центр атаковали еще три вражеских ударных БПЛА, два – попали в больницу,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Сколько людей пострадало

В прокуратуре уточнили, что на момент взрывов в больнице находилось 86 пациентов, из них – 15 маломобильных, и 38 работников учреждения.

После первого удара погиб один человек. Когда прибыли спасатели и полицейские, россияне ударили второй раз.

По состоянию на 10:32 количество погибших и раненых выросло. Жертв – 7, а пострадавших – 12.

По состоянию на 10:00 сообщалось о 6 погибших в результате удара по больнице. Среди них – один полицейский. Также еще один правоохранитель среди раненых, которых насчитывалось 11 человек.

На месте удара работают полицейские – следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция.

Последствия атаки по Сумах / Фото Суспильное, полиция