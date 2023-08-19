Горсовет заявил, что выставка в Чернигове не соглашалась: организаторы говорят обратное

В Черниговском городском совете заявили, что выставка дронов в Чернигове с ними не соглашалась и организаторам не давали никаких разрешений на проведение. В то же время организаторы мероприятия утверждают об обратном.

Одна из организаторов выставки дронов в Чернигове Мария Берлинская заверила, что мероприятие было официально согласовано с местными властями.

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Что рассказали организаторы

Около 11:33 субботы оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию в центре Чернигова. Там проходила выставка дронов, поэтому в момент удара там находилось много людей.

Одна из организаторов мероприятия Мария Берлинская заявила, что как только объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам несколько раз объявили о необходимости пойти в укрытие. К сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. По ее словам, люди, которые пошли в укрытие, спаслись.

Она также сообщила, что, хотя анонс был в открытом доступе, место проведения за несколько часов до проведения мероприятия узнали только проверенные и зарегистрированные участники. Также, по словам Берлинской, мероприятие было согласовано с военно-гражданской администрацией, а место было предоставлено местными властями.

Мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями (ВГА), место было предоставлено местными властями. Анонс, что будет мероприятие, был в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам (!) за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам. Сейчас работаем с СБУ, предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования. До этого по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове,

– сказала она.

Берлинская добавила, что всех на входе проверяла полиция, а на входе дежурили медики.

В городском совете официально заявили, что не согласовывали проведение этой выставки.

Проведение выставки, которая проходила сегодня, 19 августа 2023 года, в городе с Черниговским городским советом не согласовывалось. Никаких разрешений не предоставлялось,

– заявили в пресс-службе горсовета.

Число жертв в результате атаки возросло