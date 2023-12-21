Важный объект: какие задачи выполнял центр космической связи в Крыму, где произошел "хлопок"

Во временно оккупированный Крым 20 декабря пришел мощный "хлопок". В результате атаки был поврежден Центр далекой космической связи воздушно-космических сил России.

Предварительно, удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович объяснил, настолько этот объект важен для российских военно-космических сил.

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Повлияет ли удар на ситуацию на поле боя

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил удар по Центру дальней космической связи воздушно-космических сил России. Однако отметил, что о последствиях атаки станет известно позже.

Центр далекой космической связи осуществляет управление российской спутниковой группировкой. Также наблюдает за ситуацией в космосе над Россией.

Это важный объект. Надо понимать настолько он был поврежден,

– сказал Попович.

Теоретически возможно, что теперь у россиян будут проблемы с управлением собственными спутниками. Прежде всего, это влияет на ситуационную осведомленность на поле боя. Ведь спутники помогают отслеживать ситуацию на фронте и в определенном режиме передавать информацию.

"Это важная история и она может повлиять на то, как Россия будет ориентироваться в положении своих частей и в ситуации на поле боя", – добавил военный обозреватель.

Что известно о центре далекой космической связи в Крыму

Во времена Советского Союза центр обеспечивал связь с космическими аппаратами и занимался научными исследованиями.

После аннексии Крыма Россией на базе Научного центра была сформирована военная часть 81 415. Центр стал частью российской системы "ГЛОНАСС".

ЦДКС был оборудован новейшей российской командно-измерительной системой "Фазан МТС", имеющей радиус действия от 100 до 40 000 километров. Данная система решает задачи по управлению всей орбитальной группировкой России.

С 2019 года командует в/ч 81 415 полковник Дросов Вадим Евгеньевич.

Что известно о "хлопке" в Крыму 20 декабря

На аннексированном Крымском полуострове утром 20 декабря раздались мощные взрывы. Впоследствии партизаны сообщили о прилетах по меньшей мере на двух объектах.

Центр дальней космической связи воздушно-космических сил России и воинскую часть 28735 атаковали в Крыму, ранен сотрудник пограничной службы ФСБ, повреждена техника и антенна спутниковой связи,

– рассказали партизаны.

В Алуште зафиксировано, по меньшей мере, три прилета на территории воинской части 28735 пограничной службы ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское. По предварительным данным, атака была совершена с БПЛА.

В результате успешной работы ВСУ был ранен один служащий пограничной службы ФСБ и поврежден антенна спутниковой связи.

Как отметили партизаны, ориентировочно в 5 утра 20 декабря ракеты Storm Shadow успешно прилетели по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района.

В результате удара на территории российского 40-го отдельного командно-измерительного комплекса в составе главного испытательного космического центра имени Титова воздушно-космических сил России (военная часть 81415):