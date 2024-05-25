Прилет был по военному объекту ФСБ: снимки из космоса разоблачили ложь России об атаке на Алушту
В ночь на 24 мая россияне в Крыму жаловались на ракетную атаку. Оккупационные власти были вынуждены признать попадание в районе Алушты, однако не смогли обойтись и без лжи.
Спутниковые кадры опровергли "лапшу", которую пытался навешать на уши россиян ставленник Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов.
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Чем на самом деле оказался "объект хозяйственного назначения"
Так, чиновник заявил, что мол попадания произошли на территории "пустого объекта хозяйственного назначения". Российские пропагандисты подхватили эту версию и начали "разносить", что под ударом той ночью якобы находился санаторий. Впрочем, спутниковые снимки не дали оккупантам скрыть правду. На них четко видно, что поражен именно военный объект. Речь идет о центре связи российской армии, а именно пограничной службы фсб, которая дислоцируется под Алуштой в районе поселка Семидворье.
На фотографиях из космоса, сделанных после удара, видны места предполагаемого попадания ракет.
Ракетный удар в районе Алушты / Фото "Радио Свобода"
По сообщению Defense Express, для атаки в ночь на 24 мая Силы обороны использовали 4 ATACMS.
Атака на военные объекты оккупантов в Крыму: что известно
- Поздно вечером 23 мая местные паблики начали сообщать о ракетной атаке на Крым. Взрывы слышали в Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории.
- В районе Алушты прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, местные жители видели яркие вспышки на северо-восток от города.
- Впоследствии телеграм – канал "Крымский ветер" написал о "прилет по воинской части фсб возле Алушты". Пользователи сети рассказывали о большом пожаре.
- Движение сопротивления "АТЕШ" со ссылкой на своих агентов сообщает, что был поражен российский узел связи – в/ч 28735. Также утверждается, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и есть погибшие.
- Отмечается, что удар пришелся по воинской части пограничного управления ФСБ. Она расположены на 15 километре трассы Алушта – Судак.