На ЧАЭС до сих пор ликвидируют последствия российской атаки: какая там ситуация

В ночь на 14 февраля Россия коварно ударила по укрытию на Чернобыльской АЭС. Там тщательно отслеживают уровень радиационного фона.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара по ЧАЭС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

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Какая сейчас ситуация на ЧАЭС

По состоянию на 7 утра 18 февраля тление на месте удара продолжается. Там постоянно измеряют уровень радиации. К счастью, он находится в пределах привычных показателей.

В самом укрытии Чернобыльской обнаружили ряд повреждений в результате российской атаки. Речь идет о сквозных разрушениях величиной в 15м2, дефектах обшивки и повреждении внутреннего заполнителя обшивки.

Имеются разрушения болтовых соединений. Также деформированы узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания,

– говорится в сообщении.

Напомним, председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко заявил, что удар российского беспилотника не вызвал выброс радиоактивных веществ. Но если будут повторные удары, то ситуация может измениться.