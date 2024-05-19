Один из погибших ловил рыбу, – в полиции о деталях трагедии на базе отдыха под Харьковом

Утром оккупанты атаковали базу отдыха под Харьковом. Среди жертв – одни гражданские, в частности беременная женщина и мужчина, который просто ловил рыбу.

Враг снова использовал тактику двойного удара и повторно атаковал базу отдыха, когда туда уже прибыли спасатели и медики для ликвидации последствий очередного террористического акта россиян.

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Прямое попадание в сердце

По словам начальника Харьковской областной полиции Сергея Болвинова, сейчас правоохранители вместе с ГСЧС осуществляют проверку территории базы в поисках еще раненых и погибших.

Болвинов отметил, что один из погибших находился на расстоянии 100 метров от базы отдыха. На момент удара мужчина просто ловил рыбу. Он погиб от прямого попадания осколка в сердце.

Пошел прогуляться

70-летняя жительница Черкасской Лозовой Валентина в результате российского удара потеряла мужа Николая, а сама получила ранения.

Женщина рассказывает журналистам, что утром ее 74-летний муж пошел прогуляться вместе с собакой.

Валентина находилась дома, как раздался первый взрыв, от которого пооткрывались окна. Женщина начала звонить мужу, однако его телефон был вне доступа. Тогда она вышла к калитке, как произошел второй удар. Обломками стекла ей ранило голову.

Тогда пошла на базу отдыха мужа искать. И уже нашли его в воде и собачка возле него,

– рассказала пострадавшая.

Четырех ее соседей госпитализировали. По словам Валентины, одной ее соседке оторвало грудь, у других соседей "ноги в дырках".

Атака на базу отдыха в Черкасской Лозовой: что известно