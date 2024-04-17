В Чернигове районная больница оказалась почти в эпицентре ракетного удара
Утром 17 апреля российская армия нанесла удары по Чернигову. Так, почти в эпицентре атаки оказалась местная больница.
Об этом в эфире телемарафона рассказал генеральный директор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко. В то же время он обратился к гражданам с просьбой сдать кровь – есть большая потребность, особенно отрицательный резус.
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Удары по гражданским
Андрей Жиденко рассказал, что по состоянию на 10:30 к ним доставлено уже 9 пострадавших – трое в тяжелом состоянии, а другие в состоянии средней тяжести. Впоследствии это количество возросло до 20. Больше всего пострадавших из Черниговской районной больницы.
Она (Черниговская районная больница – 24 Канал) расположена прямо возле эпицентра ракетного удара,
– объяснил гендиректор.
Он добавил, что сейчас медучреждение обеспечено всем необходимым, в том числе и препаратами крови. Но учитывая количество раненых, Андрей Жиденко обратился к жителям Чернигова с просьбой сдать кровь. Особенно нужны доносы с отрицательным резус-фактором.
Пострадавшие получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.
Что известно об атаке на Чернигов
- Россияне 17 апреля нанесли три ракетных удара по густонаселенному району города, который расположен неподалеку от центра. Это перекресток двух улиц. Произошло прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры.
- Визуально разрушены элементы стен шести этажей – с 3 по 6. Повреждены здания и автомобили. В районе, где произошли "прилеты", выключили свет и газ для того, чтобы избежать больших разрушений.
- По состоянию на 10:40 известно об уже 10 погибших и 20 пострадавших в результате ракетных ударов по Чернигову. В то же время и.о. главы города Александр Ломако отметил, что поисково-спасательная операция продолжается.