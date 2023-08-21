Что следует понять украинцам после ракетного удара по Чернигову

Я это не совсем понимаю. Вы серьезно считаете, что ракетный удар по густонаселённому центру областного города можно "оправдать" выставкой дронов? Напомнить определение термина "военное преступление"?

Как россияне нарушают законы войны

Это сознательное и грубое нарушение законов и обычаев войны.

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Сборное понятие в международном праве, объединяющее группу серьезных нарушений правил ведения боевых действий ("закона войны") и норм и принципов международного гуманитарного права, совершаемого умышленно или по грубой неосторожности.

Среди принципов, лежащих в основе законов войны, можно отметить 3 основных:

войны должны ограничиваться достижением политических целей, положивших начало войне (например, территориальный контроль), и не должны охватывать ненужные разрушения;

войны должны быть прекращены как можно скорее;

люди и имущество, не способствующие военным усилиям, должны быть защищены от ненужного разрушения и скитаний даже если это противоречит военным целям враждебных сторон.

Таким образом, по сути, российские военно-политическое и военное командование, отдав соответствующий приказ и организовав нанесение этого ракетного удара именно по гражданскому объекту и центру густозаселенного города (даже если там и присутствовали какие-то украинские "дронщики"), сознательно и намеренно нарушило первый и третий принципы законов войны.

В этом смысле оправдывать эти действия стремлением нанести поражение "легитимной" цели (под которой понимается эта самая "выставка дронов") россиянам, явно, не стоит.

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Ведь, если вы ведете боевые действия несмотря на нормы международного права (частью которого и есть законы и обычаи войны), тогда следует так прямо и заявить: "Для нас военная целесообразность важнее жизни и скитания мирного населения".

В этом смысле русское военно-политическое руководство почему-то настойчиво придерживается какого-то глупого дуализма.

Как мы подыграем россиянам

Когда они, неважно намеренно или ошибочно, поражают гражданскую инфраструктуру или жилые дома, убивают и ранят мирное население, то сразу и обязательно заявляют, что "поражали военный объект". То есть по умолчанию доказывают, что для них законы и обычаи войны (по сути, международное право) не являются определяющим фактором в ходе организации и ведения боевых действий.

Но тут же официальные представители Кремля начинают доказывать, что они "безусловно и обязательно" соблюдают законы и обычаи войны. Что характерно, никакого противоречия или разногласия они, при этом, не видят.

Здесь возможны два варианта:

или российское командование настолько тупое, что не понимает смысла и определения таких понятий, как законы и обычаи войны, военное преступление и международное право;

или сознательно на все это плюет, делая военную целесообразность главным фактором, определяющим формы и методы ведения им боевых действий, а все заявления типа "мы соблюдаем..." являются неприкрытой и очень откровенной ложью.

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Итак, подытожим. Все те, кто сейчас активно "набрасывает" нецелесообразность организации и проведения "выставки дронов" в Чернигове, имеют смысл исключительно в рамках реализации нашей собственной стратегии ведения войны и стремления ее оптимизировать и избавиться от наших "внутренних ошибок".

Но при этом всем им стоит помнить – это "наброс" также однозначно подыгрывает и россиянам, которые уже визжат о том, что "они били исключительно по военному объекту", стыдливо опуская тот факт, что этим "военным объектом" являлся областной драмтеатр Чернигова и его центральный квартал. Это по умолчанию подпадает под определение "военное преступление".