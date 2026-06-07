Удар по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС: Энергоатом показал первые фото

Ночью 7 июня российские войска атаковали здание приемки контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, что в Чернобыльской зоне отчуждения.

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" опубликовала фото поврежденного в результате вражеской атаки здания.

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Какие последствия удара по Чернобыльской зоне?

В Энергоатоме уточнили, что на момент атаки в здании не хранилось отработанное ядерное топливо.

Сейчас радиационный фон находится в пределах нормы.

Россия продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы,

– говорится в сообщении.

Поврежденное здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива / Фото: Энергоатом

Напомним, попадание дрона по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) произошло 7 июня в 02:10. В результате удара в здании приемки контейнеров возник пожар площадью около 40 квадратных метров – возгорание оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

На очередной российский удар уже отреагировали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Там заявили, что команда Агентства на Чернобыльской площадке вскоре посетит объект для осмотра последствий.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также отметил, что инцидент вызывает серьезное беспокойство, поскольку удар произошел по объекту, содержащему значительные объемы ядерных материалов – они хранятся всего в нескольких метрах от пораженного здания.

Между тем в СБУ заявили, что для атаки россияне использовали беспилотный летательный аппарат типа "Герань-2", отдельные элементы дрона уже обнаружили на месте поражения. Правоохранители отметили, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища.