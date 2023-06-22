Явно не беспилотник прилетел: какой эффект будет иметь поражение Чонгарского моста

На севере временно оккупированного Крыма вблизи Чонгар существенно поврежден мост, через который оккупанты ранее переправляли военную технику. Коллаборанты жалуются, что удар был нанесен дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что произошло то, чего россияне так сильно боялись. Отметим, в сети появились первые кадры после "хлопка".

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Мощный удар

Как отметил политтехнолог, несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что якобы Украина готовит удар по Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS.

Министр обороны России Шойгу на военной коллегии в очередной раз начал угрожать ударами по "центрам принятия решений". Он заявил, что такие удары будут наносить в том случае, если Украина будет наносить удары по оккупированному Крыму, в частности, ракетами HIMARS и Storm Shadow.

На удар по Чонгарскому мосту отреагировал гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо. Коллаборант заявил, что удар якобы был нанесен ракетами Storm Shadow.

Это явно не мелочь, не беспилотник прилетел или HIMARS, которым мы долго прошивали Антоновский мост,

– подчеркнул Шейтельман.

Украина использует западное вооружение по территории временно оккупированного Крыма так же, как и планировала. К тому же партнеры официально дали согласие.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх 20 июня заявила, что Вооруженные Силы могут применять все необходимые средства для возвращения оккупированных территорий под контроль Украины.

Как оккупанты будут мстить за удар по Чонгарскому мосту: смотрите видео

Каков будет ответ России

Реакция российских захватчиков на удар по Чонгарскому мосту вряд ли будет особенной. Политтехнолог предположил, что оккупанты снова будут привлекать ракеты "Кинжал". Ведь у россиян нет фантазии, поэтому все время делают одно и то же.

"Вероятно, будет удар по Киеву. Скорее всего, оккупанты попытаются поразить значительные объекты, как это было после прошлых успешных ударов. Но ведь у нас Patriot, поэтому у них вряд ли что-то получится", – добавил Шейтельман.

Что известно об атаке на Чонгарский мост