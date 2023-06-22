Пора привыкать и к "хлопку", и к "штормам", – Гуменюк об ударе по Чонгарскому мосту

Утром 22 июня прилетело по Чонгарскому мосту. Силы обороны говорят, что российским захватчикам нужно привыкать к большому количеству "хлопка".

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал. По ее словам, сезон "хлопка" у оккупантов будет цвести.

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Оккупантам нужно привыкать к "хлопку"

Как отметила Гуменюк, захватчикам нужно привыкать к тому, что сезон "хлопка" в Крыму будет процветать.

Мы также говорили о том, что штормить будет. Какой это будет шторм, Storm Shadow или естественный, это уже как пойдет. Но штормить будет,

– подчеркнула она.

Атака на Чонгарский мост: все, что известно

Напомним, что утром 22 июня "хлопок" прилетел по Чонгарскому мосту. Местные жители обнародовали первые кадры по прилету.

В ГУР прокомментировали поражение Чонгарского моста, через который оккупанты ранее переправляли военную технику из Крыма.

В разведке отметили, что анализировать происходящее на временно оккупированных территориях по военной целесообразности будут уже после освобождения этих оккупированных территорий. И это обязательно произойдет.

Кроме того, телеграм-каналы сообщают, что есть прилеты по ряду мостов между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Захватчики в своих бедствиях вспоминают Storm Shadow. В то же время мосты просто устали видеть лицо захватчиков и решили прилечь и немного отдохнуть.

Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук считает, что есть несколько версий произошедшего. В частности, причиной может быть землетрясение, всколыхнувшее временно оккупированный Крым. Почувствовали толчки вблизи Севастополя.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что повреждение моста в Чонгаре имеет очень большое значение.

Чонгарский мост проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. В 2014 году в ответ на оккупацию Крыма Россией правительство Украины поручило заминировать старый и новый мост с украинской стороны.