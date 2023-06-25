"Придет время и его полностью разрушат": коллаборанты тщетно пытаются восстановить Чонгарский мост

Утром 22 июня из-за удара Чонгарский мост получил серьезные повреждения. Сейчас местные коллаборанты пытаются возобновить проезд по мосту, однако это бесполезная работа.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, со временем Чонгарский мост полностью разрушат.

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У моста нет шансов остаться целым

Селезнев отметил, что у Чонгарского моста нет никаких шансов остаться целым. Однако этот мост очень важен для России, поэтому местные коллаборанты пытаются восстановить его как можно скорее.

Все эти усилия местных коллаборантов напрасны. Придет время и прилетит новая партия Storm Shadow и уничтожит логистическую артерию. Шансов на то, чтобы уцелеть, у этого моста фактически нет. Я уверен, что наши летчики свою задачу выполнят на отлично. Враг снова упустит возможности,

– убежден он.

Военный эксперт подчеркнул, что разрушение Чонгарского моста значительно замедлило российскую логистику, которая обеспечивает потребности оккупантов на юге Запорожской области.

Селезнев о Чонгарском мосте: смотрите видео

Удар по Чонгарскому мосту: главное