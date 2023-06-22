Этот объект не должен работать, – пояснил Коваленко, чем важен Чонгарский мост

Вооруженные Силы Украины поразили один из основных логистических маршрутов оккупационных войск. Россия же пытается сделать вид, будто ничего не произошло, хотя последствия удара могут быть для них плачевными.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, потенциальное уничтожение Чонгарского моста может существенно повлиять на ход войны.

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Новые угрозы для оккупантов

Как можно увидеть на фото, в Чонгарском мосту сейчас всего одно отверстие. Этого мало, чтобы полностью остановить передвижение по нему. Поэтому можно считать, что этот обстрел был лишь прелюдией к уничтожению моста.

"Этот объект вообще не должен работать", – заявил Коваленко.

Ранее через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Мелитополь, оккупанты поставляли своим войскам материально-техническое обеспечение. Но теперь логистика российской армии может пострадать.

Единственным безопасным путем снабжения, доступным для оккупантов, остается дорога через Армянск. А это значительно увеличивает продолжительность маршрута из Крыма в Запорожье.

Полное уничтожение Чонгарского моста и близлежащей железной дороги поставит крест не только на обеспечении оккупационного контингента, но и на возможности бегства россиян с Юга Украины.

Александр Коваленко о последствиях удара по Чонгару: смотрите видео

К чему может привести уничтожение Чонгарского моста

На Юге Украины сосредоточено около 150 тысяч личного состава оккупантов. Большинство из них находятся в пределах четырехугольника Васильевка – Токмак – Мелитополь – Джанкой.

Если ВСУ перережут пути для отступления оккупантов, это может стать одним из крупнейших поражений российской армии в этой войне.

Количество вражеских войск и техники слишком велико, чтобы они все могли убежать через Армянск. Это приведет к очереди и большим скоплениям, которые станут мишенью для наших средств поражения.

"Удар по Чонгарскому мосту заставит россиян готовиться к негативному сценарию. Нет смысла в рассказах о том, что мост устоял. Сейчас они должны просчитывать пути отступления", – убежден Коваленко.

Что известно об ударе по Чонгарскому мосту