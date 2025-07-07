В Чугуеве – прилет баллистики: повреждены объекты гражданской инфраструктуры
- 7 июля Харьковская область под вражеским обстрелом, есть раненые и разрушения.
- В Чугуеве удар баллистикой повредил объекты гражданской инфраструктуры.
7 июля Харьковская область находилась под вражеским обстрелом. Известно о раненых и разрушениях.
Так, в Харькове враг атаковал жилые кварталы дронами, в результате чего вспыхнули пожары. Почти три десятка человек пострадали, среди них есть дети, передает 24 Канал.
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Россияне били по Чугуеву баллистикой
Подверглись российским ударам и другие населенные пункты области, в частности Чугуев.
Утром около 08:00 два взрыва прогремели в Чугуевском районе.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли по городу удар баллистической ракетой. Есть повреждение гражданской инфраструктуры в Малиновской общине. Последствия уточняются.
Также в результате российских обстрелов Купянском районе повреждены 2 многоэтажных дома, частный дом. В Изюмском районе поврежден автомобиль и хозяйственная постройка.
Ночью россияне также обстреляли Киев. Падение обломков БПЛА повлекло повреждения:
- фасада административного здания, газовой трубы и пустого резервуара в Деснянском районе;
- автомобиля и трубы водоснабжения в Соломенском;
- окон в офисном здании в Голосеевском.
В результате попадания обломков БПЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра – без горячей воды 500 зданий.