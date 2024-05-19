Верх безжалостности: на Харьковщине оккупанты ударили по детской железной дороге

Оккупанты снова атаковали гражданскую инфраструктуру на Харьковщине. На этот раз "перепало" детской железной дороге.

В течение 19 мая в результате вражеских обстрелов на Харьковщине гибли люди. В Укрзализныце сообщили об очередном вражеском преступлении.

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За границами цинизма

Так, в компании заявили о попадании в гражданскую железнодорожную инфраструктуру, а именно – в детскую железную дорогу.

Ударом поврежден подвижной состав и здания. Впрочем, к счастью, информации о пострадавших не поступало.

Обязательно отремонтируем все поврежденное и возобновим обучение детей,

– заверили в компании.

В этом году из соображений безопасности Укрзализныця не открывала в Харькове движение поездов по детской железной дороге.

Смертельные удары по Харьковской области 19 мая: что известно

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по базе отдыха в поселке Черкасская Лозовая под Харьковом.

Первые взрывы прогремели после 11 утра. Когда через 15 – 20 минут на место попадания прибыли медики и спасатели, враг ударил повторно. Предварительно противник использовал две баллистические ракеты "Искандер-М". Они были запущены с территории Белгородской области.

В результате удара погибли гражданские. Это 5 мужчин и одна женщина, которая находилась на 7-м месяце беременности. По состоянию на 17:00 известно о 27 пострадавших. Среди них – двое полицейских и фельдшер. Также 8-летняя девочка получила легкие повреждения. Сейчас продолжаются поиски одного сотрудника базы отдыха. На момент удара он находился возле водоема и ловил рыбу.

Также сегодня оккупанты ударили по Купянскому району. Там противник убил 5 человек. Это мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет. Еще 9 человек травмированы.