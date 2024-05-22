Мишень – детский сад Чугуева: россияне снова нанесли удары по учебному заведению Харьковщины

В среду, 22 мая, российские оккупанты атаковали Чугуев Харьковской области двумя ракетами С-400. Под удар попал детский сад.

Одна женщина ранена и семь человек обратились за медицинской помощью. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что здание детского сада сильно повреждено.

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"Это здание детского сада. Очередное учебное заведение попало под удар. Мишенью стало образовательное учреждение, которое не работало, которое стояло пустое. Мы видим с воздуха, насколько сильно повреждено. Это две С-400 вгатили по этому зданию", – сказала она.

Также пострадали жилые дома, частные и многоэтажные, которые были рядом. Кроме того, повреждена линия электропередачи. К вечеру 22 мая обещают вернуть электричество в кварталы Чугуева, которых коснулся этот обстрел.

Второй день подряд Россия ударила по учебному заведению

Анна Черненко отметила, что это второй день подряд, когда россияне бьют по учебным заведениям. Во вторник, 21 мая, под удар попали детский сад и школа в поселке Золочев Богодуховского района. Там враг выпустил четыре КАБа по центру населенного пункта. Там очень сильные разрушения.

Кроме учебных заведений, также многоэтажные и частные жилые дома. Также полностью выгорел местный рынок, киоски, которые там расположены. Их восстановить уже просто невозможно. Очень сильный пожар был из-за этого удара,

– подчеркнула корреспондентка.

Россияне бьют по учебным заведениям: последнее