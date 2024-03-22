Обстрел Днепровской ГЭС - экологический террор: Украина начала расследование

Россия в ночь на 22 марта массированная атаковала Украину ракетами и ударными дронами. Враг попал в крупнейшую украинскую ГЭС - Днепровскую.

В Украине начали расследование по факту обстрела ДнепроГЭС и Запорожья. Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи войны.

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Россияне нанесли 20 ракетных ударов

Правоохранители установили, что враг нанес не менее 20 ударов ракетами по Запорожью.

В результате обстрела повреждено много жилых домов. На местах работают спасатели. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что под завалами точно есть люди.

Кроме этого, известно по меньшей мере об 1 погибшем в результате удара по ДнепроГЭС. Количество пострадавших устанавливают и сообщат позже.

Обстрел ДнепроГЭС – экологический террор

ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция Украины, важный объект критической инфраструктуры. В результате российского удара там вспыхнул пожар.

Враг попал в троллейбус с людьми, который как раз двигался через дамбу.

Россияне целились в плотину ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу вроде той, когда они взорвали плотину Каховской ГЭС в 2023 году,

– объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

В то же время ситуация под контролем, поэтому угрозы прорыва нет.

В ДнепроГЭС было два попадания