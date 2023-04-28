Переехала к родителям, чтобы уберечь ребенка: что известно об убитых в Днепре матери и дочери

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Днепре, из-за чего погибла мать с двухлетней дочерью. Отец семьи в это время находился в соседней комнате, потому выжил.

В пятницу, 28 апреля, захватчики еще раз доказали, что являются террористами, ведь, в частности, убили 31-летнюю Ольгу и ее дочь в Днепре. Все что известно о них собрал 24 Канал из разных источников в этом материале.

Смотрите также Почивайте, мои ангелочки, – сестра погибших в Днепре женщины и ребенка рассказала о трагедии

Российская ракета догнала

В момент прилета в доме находилась вся семья. В частности, мама Ольги – 57-летняя учительница начальных классов гимназии №108 Оксана Билаш, ее отец – 58-летний мужчина. Они госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

Известно, что муж погибшей Ольги также выжил, ведь находился в соседней комнате в 04:30, когда ракета попала в дом.



Днепрянка Ольга, умершая из-за теракта / Фото ТСН, предоставившая родственница погибшей

Собственно, через войну молодая семья решила переехать в дом родителей Ольги. Супруги надеялись, что удастся прежде всего защитить ребенка от войны – двухлетнюю девочку Веронику.

Я никогда не думала, что это коснется меня и моей семьи. Сегодня утром (28 апреля – 24 Канал) ракета убила мою двоюродную сестру и двоюродную племянницу. Дядя и тетя в средней тяжести в больнице. Дом непригоден для жизни. Почивайте, мои ангелочки, я вас очень люблю,

– отметила в соцсетях сестра погибшей Татьяна.



Погибшая Ольга (справа) вместе с сестрой Татьяной (слева) / Фото из материала ТСН

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения погибшая Ольга не уезжала за границу и продолжала воспитывать свою дочь Веронику с мужем в Украине. Женщина всю жизнь прожила в Днепре.



Ольга с дочерью Вероникой / Фото Днепропетровской ОВА



Татьяна с погибшей племянницей Вероникой / Фото из материала ТСН

Враг также ударил по Умани

Вспомним, что 28 апреля оккупанты также обстреляли Умань на Черкасщине. Ракета захватчиков попала в жилой дом, в результате чего по состоянию на 17:30 известно о 20 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь российских террористов к ответственности. Также он констатировал, что только совместными усилиями можно победить врага.