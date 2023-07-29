"Надо было кассетными", "Воюем, чтобы вас не было на планете": россияне радуются удару по Днепру

Российские террористы вечером 28 июля нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по Днепру. Пострадали 9 людей. Уже традиционно граждане государства-агрессора злорадствуют.

Так, "обычные" россияне активно обсуждают ракетный обстрел Днепра. Их реакцию собрал 24 Канал.

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Цинизм зашкаливает

Заметим, что граждане страны-террориста не скрывали своего восторга от ракетных обстрелов. Под распространёнными фото и видео они оставили большое количество циничных и абсурдных комментариев. В частности:

"Достывайте попкорн. Сегодня наши ракетчики будут равнять с землей Украину",

"Х***ол думает, что мы воюем за Путина. Нет, мы воюем за то, чтобы не жить с вами на одной планете. За то, чтобы вас здесь не было",

"По Днепропетровску и Запорожью принесли чуть-чуть добра",

"Почему так давно не было прилетов по жилым многоэтажкам? Желательно 25 – 40 погибших",

"Еще, еще, еще, все снести в труху",

"Почему только Днепр?",

"Кассетными надо было. Там уже некого жалеть".

Кроме того, вопили о якобы каких-то "исконно русских" землях, с которыми Украина собирается в НАТО. Также придумывали о якобы попадании не только в здание СБУ, но и в полицию. Пропагандисты грезили, что в дом якобы попала "просроченная ракета ПВО".

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Реакция россиян на удар по Днепру / Скриншот (осторожно, ненормативная лексика)

Оккупанты ударили по Днепру баллистическими ракетами