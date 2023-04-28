Ракетная атака по Днепру: что известно о состоянии раненых
Источник:Суспильне
Оккупанты ударили по Днепру, в результате чего пострадали четыре человека. Вскоре стало известно, в каком состоянии ранены. Речь идет, в частности, о трех членах семьи Билаш и одной женщине.
В пятницу, 28 апреля, российские ракеты прилетели в одно из предприятий Днепра и частный дом учительницы Оксаны Билаш. Женщина пострадала, а также ожоги получили ее муж и зять. Вместе с тем ее дочь и внучка погибли.
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Что известно
57-летнюю Оксану из 40% ожогов тела вместе с 58-летним мужчиной в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Также известно, что 31-летний мужчина ее погибшей дочери будет лечиться амбулаторно.
В Днепропетровской ОВА заверили, что лечение пострадавшим предоставляют в полном объеме.
Отметим, что другая вражеская ракета попала в строительный ангар одного из предприятий Днепра, в результате чего под завалами и в пламени оказалась женщина. Ее удалось достать живой – медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Состояние больной стабильное, но женщина чувствует себя очень подавленной, думаю, это шок. С ней уже работают психологи. Физических осложнений у нее почти нет, впрочем, в дальнейшем ей потребуется психологическая реабилитация,
– констатировал врач в комментарии журналистам.
О погибших
- Нельзя не упомянуть о погибших членах семьи Билаш – 31-летней Ольге и ее дочери Веронике. Известно, что вместе с мужем женщина накануне переехала к родителям в частный дом, считая, что там безопаснее.
- Однако вражеская ракета догнала ее и двухлетнюю Веронику. Случилось это в 04:30. Муж Ольги почти не пострадал, потому что был в другой комнате.
- Вскоре двоюродная сестра погибшей Татьяна в своих соцсетях написала, что не может поверить в произошедшее. Она отметила, что очень любила сестру и племянницу, назвав их ангелочками.