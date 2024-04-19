В Днепре из-под завалов достали тело погибшей женщины: еще одну ищут
Источник:Сергей Лысак
Ночью россияне снова нанесли массированный удар по Украине, используя дроны-камикадзе и ракеты. Основной целью атаки стал Днепр – спасатели продолжают разбор завалов.
Враг атаковал пятиэтажку в городе – здание частично разрушено. В целом в результате российского террора области есть погибшие и более 30 раненых.
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Ликвидация последствий
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 16:19 сообщил, что спасатели достали из-под завалов дома в Днепре тело женщины. В то же время продолжаются поиски еще одного человека.
Теперь, по уточненной информации, в целом по области – 7 погибших. И 35 пострадавших,
– сообщил Лысак.
Россияне ударили по дому в Днепре / Сергей Лысак
Что известно об атаке
- Россияне ночью 19 апреля осуществили массированную атаку с применением дронов и ракет. Враг выпустил по Украине 22 ракеты различных типов и 14 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 15 ракет.
- К сожалению, известно о значительных повреждениях в Днепропетровской области. Враг направил на регион большинство ракет. Так, кроме пятиэтажки враг поразил объекты Укрзализныци.
- В результате обстрелов были ранены 7 железнодорожников – они получают всю необходимую помощь. Погибла Оксана Стороженко – дежурная по дому локомотивных бригад. Без матери осталось двое несовершеннолетних сыновей.
- Также была приостановлена работа вокзала станции Днепр. Утром не курсировали поезда дальнего следования, а также пригородные.
- Кроме этого, россияне атаковали Синельниковский район Днепропетровской области. Там повреждено около 30 домов, 4 – полностью разрушены. Известно о 6 погибших, среди них ребенок 8 лет. Впоследствии в больнице умерла и 14-летняя девочка.
- Враг атаковал также и Кривой Рог. Там известно о 3 пострадавших, двое из них – в больнице в состоянии средней тяжести.